Учасник 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" Алік Мкртчян поділився рецептом курячих котлет із запеченим кабачком, які ви можете приготувати вдома. Запишіть собі рецепт.

Шеф-кухар Алік Мкртчян поділився із читачами рецептом котлет з овочами. Кабачки з томатами, запечені у духовці доповнюють ніжні та соковиті курячі котлети. Читайте також Запечені баклажани з м'ясом у духовці: простий рецепт Рецепт котлет із кабачком Інгредієнти:

– 2 кабачки;

– томати;

– рослинна олія;

– кінза;

– петрушка;

– м'ята;

– оливкова олія;

– перец чилі;

– солодкий перець;

– мускатний горіх;

– зіра;

– часник (спеція);

– духмяний перець;

– куряче філе;

– зелена цибуля;

– орегано;

– сіль. Ретельно помийте кабачки, розріжте навпіл, змастіть сіллю, викладіть на паперовий рушник. Далі – кабачки змастіть рослинною олією, додайте спеції – мускатний горіх, духмяний перець, зіру, паприку, часник. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, викладіть кабачки на деко, запікайте протягом 25 хвилин. Для приготування соусу, помийте петрушку, кінзу, м'яту, перець чилі, солодкий перець, подрібніть, додайте оливкову олію, перемішайте. Томати помийте, наріжте кільцями. Зелену цибулю, помийте, подрібніть ножем. Ретельно помийте куряче філе, відбийте, додайте зелену цибулю, сіль, перець, орегано, сформуйте котлети. На деко викладіть котлети, зверху – томати, відправте запікатись протягом 20 хвилин у духовці, На тарілку викладіть готові кабачки, зверху – котлети, змастіть соусом. Смачного!