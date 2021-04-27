Ектор Хіменес-Браво розповідає як приготувати найсмачніші курячі крильця вдома. Запишіть собі рецепт.

Відомий український телеведучий колумбійського походження, суддя проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками оригінальним рецептом курячих крилець, які можна подати на обід або вечерю.

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Як приготувати курячі крильця

Інгредієнти:

– 600 грамів курячих крилець;

– 500 мілілітрів рослинної олії.

Інгредієнти для маринаду:

– 0,5 чайної ложки гострого перцю;

– 0,5 чайної ложки чорного перцю;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 0,5 чайної ложки імбиру;

– 1,5 чайні ложки солі;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 столова ложка води.

Інгредієнти для панірування:

– 200 грамів борошна;

– 1 чайна ложка солі;

– 3 чайні ложки паприки.

Він настільки простий, що з ним впорається кожний. Найголовніше – дати м‘ясу добре замаринуватись, – прокоментував Ектор Хіменес-Браво.

Для приготування маринаду у мисці з'єднайте воду, оливкову олію, додайте чорний перець, паприку, перець чилі, сіль, імбир, перемішайте. Курячі крильця ретельно помийте, розділіть на частини, викладіть у миску, залийте маринадом, накрийте харчовою плівкою, залиште на ніч. У мисці змішайте борошно, сіль, паприку, обваляйте курячі крильця. Далі – викладіть у воду, другий раз обваляйте у борошні. Розігрійте у каструлі олію, занурте курячі крильця, обсмажте протягом 8 хвилин. Викладіть курячі крильця на серветку. Викладіть на тарілку. Смачного!

Як приготувати курячі крильця – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво у відео: