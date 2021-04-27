Як приготувати курячі крильця: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Ектор Хіменес-Браво розповідає як приготувати найсмачніші курячі крильця вдома. Запишіть собі рецепт.
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Відомий український телеведучий колумбійського походження, суддя проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками оригінальним рецептом курячих крилець, які можна подати на обід або вечерю.
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Як приготувати курячі крильця
Він настільки простий, що з ним впорається кожний. Найголовніше – дати м‘ясу добре замаринуватись, – прокоментував Ектор Хіменес-Браво.
- Для приготування маринаду у мисці з'єднайте воду, оливкову олію, додайте чорний перець, паприку, перець чилі, сіль, імбир, перемішайте.
- Курячі крильця ретельно помийте, розділіть на частини, викладіть у миску, залийте маринадом, накрийте харчовою плівкою, залиште на ніч.
- У мисці змішайте борошно, сіль, паприку, обваляйте курячі крильця. Далі – викладіть у воду, другий раз обваляйте у борошні.
- Розігрійте у каструлі олію, занурте курячі крильця, обсмажте протягом 8 хвилин.
- Викладіть курячі крильця на серветку.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Як приготувати курячі крильця – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво у відео:
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