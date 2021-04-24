Мастер Шеф Профессионалы 3 сезон 12 выпуск: безумные опыты и десерт из чеснока
В 12 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" мы увидим, как участники будут показывать зрелища на кухне – кто-то превратится в безумного химика, а кто-то погрузится на морское дно или заблудится в лесу. Кому удалось удивить судей шоу больше, а кто покинул проект этого выпуска – читайте ниже.
Источник:24 канал
В 12 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" кулинары будут соревноваться в испытании на креативность, а точнее – они готовили и презентовали тройке судей проекта блюда с развлечениями. Ведь сейчас всем нужны не только вкусовые сочетания, но и зрелища.
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Конкурс-интертеймент
Для участников не было никаких ограничений, в частности, постоянно были открыты кладовые. Но они должны были за полтора часа создать необычные блюда, использовав фантазию.
Прежде чем начать первое испытание участники 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" разделились на команды:
- Команда желтых – Николай Мыгаль и Лидия Корниенко;
- Команда розовых – Николай Люлько и Виктор Шайдецкий;
- Команда синих – Стелла Клименко, Лилия Стоянова и Виталик Нужный;
- Команда красных – Леонид Малюга и Элеонора Баранова;
- Команда зеленых – Влад Цимбалюк и Руслан Яковлев.
Безумные профессора в команде желтых
Команда желтых сегодня была в образе безумных профессоров. Участники хотели удивить судей сибасом с экзотермической реакцией. Но первый реактив не сработал – дым не выпустился на блюдо. Второй и третий химические реактивы также не сработали.
Уже четвертый опыт удался – участники вылили реактив (жидкую соль) на рыбу, и пошла реакция, – сибас подогрелся до 40 градусов. Пока рыба готовилась, Николай с Виктором развлекали судей пламенем из пены и масла, которое не обжигает руки.
Вердикт судей. Несмотря на неудачные химические реакции, членам жюри очень понравилась презентация желтой команды. Добавим, что Эктор нашел косточку в блюде, однако признался, что рыба получилась замечательной и вкусной.
Завтрак на природе от команды розовых
Команда розовых Николай и Виктор подготовили интерйтеймент с завтраком на природе, который судьи должны были приготовить самостоятельно. Они на стол жюри подготовили и выставили все необходимые продукты и аксессуары для того, чтобы Владимир, Ольга и Эктор сами приготовили яичницу с грибами и овощами.
Вердикт судей. Членам жюри понравился процесс приготовления, хотя они немного были разочарованы таким выбором простого блюда – яичницей с грибами. Однако в результате Эктор похвалил их и сказал, что участники продумали все до мелочей, приготовили вкусное блюдо и удивили презентацией.
Судья Владимир отметил, что Николай и Виктор превратили завтрак на целое шоу, но ему не хватило интересных ингредиентов в блюде.
Лесная прогулка от команды зеленых
Команда зеленых решила "телепортировать судей в лес". Они подали необычный бургер черного цвета на подносе с мхом и ветками сосны. Но члены жюри сказали, что это был не перформанс – участники просто молча сложили бургер перед ними.
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Вердикт судей. Эктор и Владимир раскритиковали команду и сказали, что те использовали неинтересные ингредиенты и не удивили их вообще. "С вашей композиции идеальна только булочка", – добавила Ольга.
Десерт на картине от команды красных
Команда красных приготовила десерт – панакоту и шарики с меренги (когда их судьи разжевывали, то с их рта выходил дым). Члены жюри признались, что в блюде Элеоноры и Леонида было много техник и цветов, но не хватило развлечений.
Вердикт судей. Шоколадная сфера команды красных вышла слишком толстой – ее не смогли разбить. Затем Эктор смешал все соусы на "картине", попробывал их и отметил, что это действительно вкусно. Ольга добавила, что десерт идеальный и вкусный.
Морское дно от команды синих
Команда синих перед презентацией рассказала предысторию блюда и показала, что приготовила. Стелла, Лилия и Виталик поразили судей настоящим интертейментом. Эктор с помощью молота разбил "артефакт" (карамельный шар), под которым прятался бисквитный десерт.
Вердикт судей. Члены ждури были поражены крутой презентацией и вкусами десерта. Но по словам Эктора, некоторые кусочки бисквита вышли немного сухими.
Кто получил черные фартуки? По результатам первого конкурса судьи отдали черные фартуки команде зеленых – Владе Цимбалюк и Руслану Яковлеву. Остальные участники шоу "Мастер Шефа. Профессионалы" смогли поразить судей.
Конкурс – блюда для литературных героев
Члены жюри разделили участников на две команды. Капитан Виктор Шайдецкий выбрал синий цвет и взял к себе в команду Лилию Стоянову и Стеллу Клименко, Лидию Корниенкота Владислава Цимбалюка.
Капитан Николай Люлько выбрал красные фартуки и пригласил в свою команду Леонида Малюгу, Элеонору Баранову, Руслана Яковлева, Николая Мигаля и Виталика Нужного. После этого шеф-повара должны были выбрать су-шефов. Николай выбрал себе своего теску – Николая, а Виктор выбрал Лилю.
Далее капитаны и су-шефы покинули кухню на несколько минут. А их команды получили от судей карточки, на которых были напечатаны имена литературных персонажей: Шерлока Холмса, Алисы из страны Чудес, Гарри Поттера, Маленького принца и Робина Гуда.
Участники должны были вдохновиться классикой и приготовить что-то особенное для каждого героя. В частности, каждая команда должна была создать блюда, которые бы они подали каждому из этих героев. А капитаны и су-шефы должны были отгадать героев по блюдам.
Каждое блюдо команды должны были приготовить в двух экземплярах – для своих капитанов и судей. Но члены жюри могли попробовать только те блюда, которые отгадали капитаны и су-шефы.
Что приготовили команды?
Участники из красной команды рассказали Эктору, что они приготовили для персонажей такие блюда:
- для Шерлока Холмса – филе-миньон с эспумой и крамбулом из овсянки;
- для Алисы из страны чудес – грибное брауни с соусом;
- Гарри Поттера – "философский камень" (ягодно-апельсиновый чизкейк);
- для Маленького принца – "космический" десерт с шоколадными сферами;
- для Робина Гуда – конфеты в виде золотых слитков.
Команда синих приготовила такие блюда для литературных героев:
- для Шерлока Холмса – овсяный пудинг;
- для Алисы из страны чудес – пирожки с грибной начинкой;
- Гарри Поттера – бисквитный торт с кюли и кремом;
- для Маленького принца – "обугленные" сферы с десертом;
- для Робина Гуда – пюре со свининой и грибами.
Капитан красной команды Николай Люлько и его су-шеф угадали для Шерлока Холмса, Маленького принца и Робина Гуда. А капитан синих Виктор Шайдецкий и его су-шеф угадали блюда для Шерлока Холмса, Гарри Поттера и Робина Гуда.
Вердикт судей. Члены жюри раскритиковали команду синих. Они сказали, что торт Гарри Поттера был слишком простым, но пюре со свининой и грибами Робина Гуда им понравилось. В то же время команда красных, по словам судей, справилась неплохо. Эктор отметил, что у участников получился вкусный десерт для Маленького принца.
Итак, во втором испытании 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" черные фартуки надели участники из команды синих – Виктор и Лидия.
Битва черных фартуков
Для участников, которые получили в этом выпуске черные фартуки, судьи приготовили интересные задачи. У них на столах стояли коробки с ингредиентами, но было одно интересное условие.
Так, Лидия Корниенко получила ингредиенты для вареников с капустой, Владислав Цимбалюк – для баноша, Виктор Шайдецкий – для фалафелей, а Руслан Яковлев – для карбонары. Но они должны были приготовить из этих ингредиентов десерты. К тому же, им обязательно надо использовать все ингредиенты, и можно взять один дополнительный.
Лидия и Владислав взяли для своих десертов с кладовой белый шоколад, Виктор – сахарную пудру, а Руслан – тыкву.
На приготовление у шеф-поваров было полтора часа, за которые участники должны приготовить десерт. Какие блюда приготовили участники "Мастер Шеф. Профессионалы":
- Лидия Корниенко превратила вареники с картофелем на тарталетку из моркови, капусты и белого шоколада. Судьям показалось, что там мало сахара, но в целом им понравилось.
- Виктор Шайдецкий превратил ингредиенты для фалафеля на десерт мильфей с карамелизированным нутом и чесноком. Ольга и Владимир посоветовали другие идеи для блюд из чеснока, ведь его вкус испортил блюдо.
- Владислав Цимбалюк превратил банош на мороженое, чипсы и крамбл. Члены жюри похвалили его блюдо.
- Руслан Яковлев вместо карбонары приготовил также мильфей. Судьям не понравилась презентация десерта и его вкус, ведь там не было сахара.
Кто покинул проект
К сожалению, в 13 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" по решению судей проект покинул Руслан Яковлев.
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