В 12 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" мы увидим, как участники будут показывать зрелища на кухне – кто-то превратится в безумного химика, а кто-то погрузится на морское дно или заблудится в лесу. Кому удалось удивить судей шоу больше, а кто покинул проект этого выпуска – читайте ниже.

В 12 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" кулинары будут соревноваться в испытании на креативность, а точнее – они готовили и презентовали тройке судей проекта блюда с развлечениями. Ведь сейчас всем нужны не только вкусовые сочетания, но и зрелища.

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Конкурс-интертеймент

Для участников не было никаких ограничений, в частности, постоянно были открыты кладовые. Но они должны были за полтора часа создать необычные блюда, использовав фантазию.

Прежде чем начать первое испытание участники 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" разделились на команды:

Команда желтых – Николай Мыгаль и Лидия Корниенко;

– Николай Мыгаль и Лидия Корниенко; Команда розовых – Николай Люлько и Виктор Шайдецкий;

– Николай Люлько и Виктор Шайдецкий; Команда синих – Стелла Клименко, Лилия Стоянова и Виталик Нужный;

– Стелла Клименко, Лилия Стоянова и Виталик Нужный; Команда красных – Леонид Малюга и Элеонора Баранова;

– Леонид Малюга и Элеонора Баранова; Команда зеленых – Влад Цимбалюк и Руслан Яковлев.

Безумные профессора в команде желтых

Команда желтых сегодня была в образе безумных профессоров. Участники хотели удивить судей сибасом с экзотермической реакцией. Но первый реактив не сработал – дым не выпустился на блюдо. Второй и третий химические реактивы также не сработали.

Уже четвертый опыт удался – участники вылили реактив (жидкую соль) на рыбу, и пошла реакция, – сибас подогрелся до 40 градусов. Пока рыба готовилась, Николай с Виктором развлекали судей пламенем из пены и масла, которое не обжигает руки.

Вердикт судей. Несмотря на неудачные химические реакции, членам жюри очень понравилась презентация желтой команды. Добавим, что Эктор нашел косточку в блюде, однако признался, что рыба получилась замечательной и вкусной.

Завтрак на природе от команды розовых

Команда розовых Николай и Виктор подготовили интерйтеймент с завтраком на природе, который судьи должны были приготовить самостоятельно. Они на стол жюри подготовили и выставили все необходимые продукты и аксессуары для того, чтобы Владимир, Ольга и Эктор сами приготовили яичницу с грибами и овощами.

Вердикт судей. Членам жюри понравился процесс приготовления, хотя они немного были разочарованы таким выбором простого блюда – яичницей с грибами. Однако в результате Эктор похвалил их и сказал, что участники продумали все до мелочей, приготовили вкусное блюдо и удивили презентацией.

Судья Владимир отметил, что Николай и Виктор превратили завтрак на целое шоу, но ему не хватило интересных ингредиентов в блюде.

Лесная прогулка от команды зеленых

Команда зеленых решила "телепортировать судей в лес". Они подали необычный бургер черного цвета на подносе с мхом и ветками сосны. Но члены жюри сказали, что это был не перформанс – участники просто молча сложили бургер перед ними.

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Вердикт судей. Эктор и Владимир раскритиковали команду и сказали, что те использовали неинтересные ингредиенты и не удивили их вообще. "С вашей композиции идеальна только булочка", – добавила Ольга.

Десерт на картине от команды красных

Команда красных приготовила десерт – панакоту и шарики с меренги (когда их судьи разжевывали, то с их рта выходил дым). Члены жюри признались, что в блюде Элеоноры и Леонида было много техник и цветов, но не хватило развлечений.

Вердикт судей. Шоколадная сфера команды красных вышла слишком толстой – ее не смогли разбить. Затем Эктор смешал все соусы на "картине", попробывал их и отметил, что это действительно вкусно. Ольга добавила, что десерт идеальный и вкусный.

Морское дно от команды синих

Команда синих перед презентацией рассказала предысторию блюда и показала, что приготовила. Стелла, Лилия и Виталик поразили судей настоящим интертейментом. Эктор с помощью молота разбил "артефакт" (карамельный шар), под которым прятался бисквитный десерт.

Вердикт судей. Члены ждури были поражены крутой презентацией и вкусами десерта. Но по словам Эктора, некоторые кусочки бисквита вышли немного сухими.

Кто получил черные фартуки? По результатам первого конкурса судьи отдали черные фартуки команде зеленых – Владе Цимбалюк и Руслану Яковлеву. Остальные участники шоу "Мастер Шефа. Профессионалы" смогли поразить судей.

Конкурс – блюда для литературных героев

Члены жюри разделили участников на две команды. Капитан Виктор Шайдецкий выбрал синий цвет и взял к себе в команду Лилию Стоянову и Стеллу Клименко, Лидию Корниенкота Владислава Цимбалюка.

Капитан Николай Люлько выбрал красные фартуки и пригласил в свою команду Леонида Малюгу, Элеонору Баранову, Руслана Яковлева, Николая Мигаля и Виталика Нужного. После этого шеф-повара должны были выбрать су-шефов. Николай выбрал себе своего теску – Николая, а Виктор выбрал Лилю.

Далее капитаны и су-шефы покинули кухню на несколько минут. А их команды получили от судей карточки, на которых были напечатаны имена литературных персонажей: Шерлока Холмса, Алисы из страны Чудес, Гарри Поттера, Маленького принца и Робина Гуда.

Участники должны были вдохновиться классикой и приготовить что-то особенное для каждого героя. В частности, каждая команда должна была создать блюда, которые бы они подали каждому из этих героев. А капитаны и су-шефы должны были отгадать героев по блюдам.

Каждое блюдо команды должны были приготовить в двух экземплярах – для своих капитанов и судей. Но члены жюри могли попробовать только те блюда, которые отгадали капитаны и су-шефы.

Что приготовили команды?

Участники из красной команды рассказали Эктору, что они приготовили для персонажей такие блюда:

для Шерлока Холмса – филе-миньон с эспумой и крамбулом из овсянки;

для Алисы из страны чудес – грибное брауни с соусом;

Гарри Поттера – "философский камень" (ягодно-апельсиновый чизкейк);

для Маленького принца – "космический" десерт с шоколадными сферами;

для Робина Гуда – конфеты в виде золотых слитков.

Команда синих приготовила такие блюда для литературных героев:

для Шерлока Холмса – овсяный пудинг;

для Алисы из страны чудес – пирожки с грибной начинкой;

Гарри Поттера – бисквитный торт с кюли и кремом;

для Маленького принца – "обугленные" сферы с десертом;

для Робина Гуда – пюре со свининой и грибами.

Капитан красной команды Николай Люлько и его су-шеф угадали для Шерлока Холмса, Маленького принца и Робина Гуда. А капитан синих Виктор Шайдецкий и его су-шеф угадали блюда для Шерлока Холмса, Гарри Поттера и Робина Гуда.

Вердикт судей. Члены жюри раскритиковали команду синих. Они сказали, что торт Гарри Поттера был слишком простым, но пюре со свининой и грибами Робина Гуда им понравилось. В то же время команда красных, по словам судей, справилась неплохо. Эктор отметил, что у участников получился вкусный десерт для Маленького принца.

Итак, во втором испытании 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" черные фартуки надели участники из команды синих – Виктор и Лидия.

Битва черных фартуков

Для участников, которые получили в этом выпуске черные фартуки, судьи приготовили интересные задачи. У них на столах стояли коробки с ингредиентами, но было одно интересное условие.

Так, Лидия Корниенко получила ингредиенты для вареников с капустой, Владислав Цимбалюк – для баноша, Виктор Шайдецкий – для фалафелей, а Руслан Яковлев – для карбонары. Но они должны были приготовить из этих ингредиентов десерты. К тому же, им обязательно надо использовать все ингредиенты, и можно взять один дополнительный.

Лидия и Владислав взяли для своих десертов с кладовой белый шоколад, Виктор – сахарную пудру, а Руслан – тыкву.

На приготовление у шеф-поваров было полтора часа, за которые участники должны приготовить десерт. Какие блюда приготовили участники "Мастер Шеф. Профессионалы":

Лидия Корниенко превратила вареники с картофелем на тарталетку из моркови, капусты и белого шоколада. Судьям показалось, что там мало сахара, но в целом им понравилось.

из моркови, капусты и белого шоколада. Судьям показалось, что там мало сахара, но в целом им понравилось. Виктор Шайдецкий превратил ингредиенты для фалафеля на десерт мильфей с карамелизированным нутом и чесноком. Ольга и Владимир посоветовали другие идеи для блюд из чеснока, ведь его вкус испортил блюдо.

с карамелизированным нутом и чесноком. Ольга и Владимир посоветовали другие идеи для блюд из чеснока, ведь его вкус испортил блюдо. Владислав Цимбалюк превратил банош на мороженое, чипсы и крамбл . Члены жюри похвалили его блюдо.

. Члены жюри похвалили его блюдо. Руслан Яковлев вместо карбонары приготовил также мильфей. Судьям не понравилась презентация десерта и его вкус, ведь там не было сахара.

Кто покинул проект

К сожалению, в 13 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" по решению судей проект покинул Руслан Яковлев.