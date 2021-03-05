Рецепт острых макарон с сыром от Эктора Хименеса-Браво
Думаете, что приготовить на обед? Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить макароны с сыром и острым соусом. Запишите себе рецепт.
Источник:инстаграм Эктора Хименеса-Браво
Известный украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "Мастер Шеф" и "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками рецептом макарон с сыром. Вкусная паста с добавлением различных сыров и острого соуса, которую можно подать на обед или ужин.
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Рецепт макарон с сыром
- Для приготовления соуса на разогретую сковороду с оливковым маслом, выложите чоризо, обжарьте несколько минут. Добавьте муку, молоко, перемешайте до однородной консистенции, чтобы не осталось комочков.
- Филе курицы отварите в кастрюле с кипятком, нарежьте ломтиками.
- На крупной терке натрите сыр, добавьте на сковородку сыр, чили, курицу.
- Отдельно в кастрюле с кипятком отварите макароны, добавьте к соусу, тушите несколько минут. Выложите в форму для выпекания, добавьте воду, перемешайте, добавьте тертый сыр (Чеддер).
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут.
- Достаньте из духовки, выложите на тарелку, украсьте измельченной петрушкой. Подавайте горячим. Приятного аппетита!
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