Думаете, что приготовить на обед? Эктор Хименес-Браво предлагает приготовить макароны с сыром и острым соусом. Запишите себе рецепт.

Известный украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "Мастер Шеф" и "МастерШеф. Профессионалы" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками рецептом макарон с сыром. Вкусная паста с добавлением различных сыров и острого соуса, которую можно подать на обед или ужин. Читайте также Китайская курица с апельсиновым соусом: рецепт от Эктора Хименеса-Браво Рецепт макарон с сыром Ингредиенты:

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 40 граммов чоризо;

– 20 граммов муки;

– 250 миллилитров молока 2,5-3,2;

– 1/2 чайной ложки порошка чили;

– 100 граммов сыра Эмменталь;

– 150 граммов куриного филе;

– 60 граммов макарон;

– 100 граммов сыра Чеддер. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo) Для приготовления соуса на разогретую сковороду с оливковым маслом, выложите чоризо, обжарьте несколько минут. Добавьте муку, молоко, перемешайте до однородной консистенции, чтобы не осталось комочков. Филе курицы отварите в кастрюле с кипятком, нарежьте ломтиками. На крупной терке натрите сыр, добавьте на сковородку сыр, чили, курицу. Отдельно в кастрюле с кипятком отварите макароны, добавьте к соусу, тушите несколько минут. Выложите в форму для выпекания, добавьте воду, перемешайте, добавьте тертый сыр (Чеддер). Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 30 минут. Достаньте из духовки, выложите на тарелку, украсьте измельченной петрушкой. Подавайте горячим. Приятного аппетита!