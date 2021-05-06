Курячі крильця зі хрусткою скоринкою сподобаються всій вашій родині. Подавайте страву з салатами зі свіжих овочей.

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Як приготувати курячі палички

  1. Курячі крильця ретельно помийте, викладіть у миску, додайте сіль, перець, спеції, лимонний сік. Залиште на 5 хвилин.
  2. Перетріть у ступці кукурудзяні пластівці.
  3. У мисці збийте яйця, перемішайте до однорідної консистенції.
  4. Курячі крильця обваляйте у борошні, яйці та кукурудзяних пластівцях.
  5. Обсмажте на пательні протягом 5-10 хвилин з двох сторін на середньому вогні.
  6. Викладіть на тарілку. Смачного!