Курячі крильця зі хрусткою скоринкою сподобаються всій вашій родині. Подавайте страву з салатами зі свіжих овочей.
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Як приготувати курячі палички
- Курячі крильця ретельно помийте, викладіть у миску, додайте сіль, перець, спеції, лимонний сік. Залиште на 5 хвилин.
- Перетріть у ступці кукурудзяні пластівці.
- У мисці збийте яйця, перемішайте до однорідної консистенції.
- Курячі крильця обваляйте у борошні, яйці та кукурудзяних пластівцях.
- Обсмажте на пательні протягом 5-10 хвилин з двох сторін на середньому вогні.
- Викладіть на тарілку. Смачного!