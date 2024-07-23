Как из фастфуда, но еще вкуснее: возможно ли приготовить наггетсы дома
23 июля 2024, 21:59Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Куриные наггетсы – это популярное блюдо, состоящее из небольших кусочков куриного мяса, которые панируются и жарятся до золотистого цвета. Их часто подают как закуску или основное блюдо, особенно в фаст-фуд ресторанах.
Наггетсы из кукурузных хлопьев – это отличный вариант вкусного блюда для всей семьи. Они такие вкусные, что понравятся даже детям.
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Наггетсы
- Время: 30 минут
- Порций: 3
– 2 больших куска куриного филе (500 грамм);
– 2,5 стакана кукурузных хлопьев без сахара (75 грамм);
– 1 яйцо;
– специи: соль, перец, приправы для курицы по вкусу.
Приготовление:
- Куриное мясо почистите и разделите на небольшие полоски.
- Приправьте мясо солью, перцем и приправами для курицы.
- Яйцо разбейте на тарелку и тщательно перемешайте.
- Смочите кусочки курицы в яйце, а затем в хлопьях.
- Противень застелите бумагой для выпечки и выложите на него кусочки курицы.
- Запекать мясо в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.