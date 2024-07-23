Как из фастфуда, но еще вкуснее: возможно ли приготовить наггетсы дома

Куриные наггетсы – это популярное блюдо, состоящее из небольших кусочков куриного мяса, которые панируются и жарятся до золотистого цвета. Их часто подают как закуску или основное блюдо, особенно в фаст-фуд ресторанах.

Наггетсы из кукурузных хлопьев – это отличный вариант вкусного блюда для всей семьи. Они такие вкусные, что понравятся даже детям.

К теме Втрое проще и вкуснее, чем обычный: рецепт ленивого печеночного торта в духовке

Наггетсы

Время: 30 минут

30 минут Порций: 3

– 2 больших куска куриного филе (500 грамм);– 2,5 стакана кукурузных хлопьев без сахара (75 грамм);– 1 яйцо;– специи: соль, перец, приправы для курицы по вкусу.

Приготовление:

Куриное мясо почистите и разделите на небольшие полоски. Приправьте мясо солью, перцем и приправами для курицы. Яйцо разбейте на тарелку и тщательно перемешайте. Смочите кусочки курицы в яйце, а затем в хлопьях. Противень застелите бумагой для выпечки и выложите на него кусочки курицы. Запекать мясо в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

Просто и со вкусом: как приготовить аппетитный летнийс помидорами.