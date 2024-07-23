Нагетси з кукурудзяних пластівців – це чудовий варіант смачної страви для всієї родини. Вони такі смачні, що сподобаються навіть дітям.
До теми Утричі простіший і смачніший, ніж звичайний: рецепт лінивого печінкового торта у духовці
Нагетси
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 3
Приготування:
- Куряче м'ясо почистіть і розділіть на невеликі смужки.
- Приправте м’ясо сіллю, перцем і приправами для курки.
- Яйце розбийте на тарілку і ретельно перемішайте.
- Змочіть шматочки курки в яйці, а потім у пластівцях.
- Деко застеліть папером для випічки та викладіть на нього шматочки курки.
- Запікати м'ясо в розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.