Наггетсы из кукурузных хлопьев – это отличный вариант вкусного блюда для всей семьи. Они такие вкусные, что понравятся даже детям.

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Наггетсы

  • Время: 30 минут
  • Порций: 3

Приготовление:

  1. Куриное мясо почистите и разделите на небольшие полоски.
  2. Приправьте мясо солью, перцем и приправами для курицы.
  3. Яйцо разбейте на тарелку и тщательно перемешайте.
  4. Смочите кусочки курицы в яйце, а затем в хлопьях.
  5. Противень застелите бумагой для выпечки и выложите на него кусочки курицы.
  6. Запекать мясо в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.