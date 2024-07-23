Наггетсы из кукурузных хлопьев – это отличный вариант вкусного блюда для всей семьи. Они такие вкусные, что понравятся даже детям.
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Наггетсы
- Время: 30 минут
- Порций: 3
Приготовление:
- Куриное мясо почистите и разделите на небольшие полоски.
- Приправьте мясо солью, перцем и приправами для курицы.
- Яйцо разбейте на тарелку и тщательно перемешайте.
- Смочите кусочки курицы в яйце, а затем в хлопьях.
- Противень застелите бумагой для выпечки и выложите на него кусочки курицы.
- Запекать мясо в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.