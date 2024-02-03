Вкус будет непревзойденным: как жарить отбивные для идеального результата
3 февраля 2024, 14:02Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Отбивные из куриного филе – это отличное дополнение к картофельному пюре или другому гарниру. Готовить его легко и просто, а универсальность позволяет сочетать его с любыми другими ингредиентами.
Отбивные в панировке получаются особенно сочными и нравятся даже детям. Обязательно попробуйте этот рецепт и жарьте отбивные именно так, как указано в советах по приготовлению.
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Рецепт отбивных
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– 600 грамм куриного филе;
– 2 яйца;
– 60 грамм панировочных сухарей;
– 80 миллилитров растительного масла;
– специи: соль, перец.
Приготовление:
- Разрежьте куриное филе на меньшие кусочки.
- Растолките их молотком для мяса.
- Приправьте солью и перцем.
- Взбейте яйца в миске.
- На тарелку высыпьте панировочные сухари.
- Смочите филе в яйце, а затем обсыпьте их сухарями.
- На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты до золотистого цвета с двух сторон.
- Подавайте готовые отбивные теплыми с любимым гарниром.