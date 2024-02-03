Вкус будет непревзойденным: как жарить отбивные для идеального результата

3 февраля 2024, 14:02
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Fajne gotowanie

Отбивные из куриного филе – это отличное дополнение к картофельному пюре или другому гарниру. Готовить его легко и просто, а универсальность позволяет сочетать его с любыми другими ингредиентами.

Отбивные в панировке получаются особенно сочными и нравятся даже детям. Обязательно попробуйте этот рецепт и жарьте отбивные именно так, как указано в советах по приготовлению.

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Рецепт отбивных

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 грамм куриного филе;
– 2 яйца;
– 60 грамм панировочных сухарей;
– 80 миллилитров растительного масла;
– специи: соль, перец.

Приготовление:

  1. Разрежьте куриное филе на меньшие кусочки.
  2. Растолките их молотком для мяса.
  3. Приправьте солью и перцем.
  4. Взбейте яйца в миске.
  5. На тарелку высыпьте панировочные сухари.
  6. Смочите филе в яйце, а затем обсыпьте их сухарями.
  7. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте котлеты до золотистого цвета с двух сторон.
  8. Подавайте готовые отбивные теплыми с любимым гарниром.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська