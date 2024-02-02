Когда времени на приготовление блюда мало, на помощь всегда придет такой девайс как мультиварка. Не стоит его недооценивать, ведь курочка получится не только аппетитной, но и невероятно сочной.
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Рецепт курицы в мультиварке
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Смешайте муку со специями.
- Обваляйте в ней куриное мясо.
- Обжарьте курицу в разогретом масле примерно 10 минут.
- Нарежьте овощи мелкими кусочками.
- Овощи и мясо выложите в мультиварку и добавьте бульон.
- Закройте крышку и готовьте в мультиварке около 45 минут.
- Подавайте курицу с приготовленным в мультиварке соусом, побрызгайте лимонным соком и измельченной петрушкой.