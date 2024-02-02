Когда времени на приготовление блюда мало, на помощь всегда придет такой девайс как мультиварка. Не стоит его недооценивать, ведь курочка получится не только аппетитной, но и невероятно сочной.

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Рецепт курицы в мультиварке

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 курица (примерно 2 килограмма);

– 2 столовые ложки муки;

– 2 луковицы;

– 3 картофелины;

– 3 зубчика чеснока;

– 125 миллилитров овощного бульона;

– пол-лимона;

– 50 грамм петрушки;

– 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

Смешайте муку со специями. Обваляйте в ней куриное мясо. Обжарьте курицу в разогретом масле примерно 10 минут. Нарежьте овощи мелкими кусочками. Овощи и мясо выложите в мультиварку и добавьте бульон. Закройте крышку и готовьте в мультиварке около 45 минут. Подавайте курицу с приготовленным в мультиварке соусом, побрызгайте лимонным соком и измельченной петрушкой.

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