Когда времени на приготовление блюда мало, на помощь всегда придет такой девайс как мультиварка. Не стоит его недооценивать, ведь курочка получится не только аппетитной, но и невероятно сочной.

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Рецепт курицы в мультиварке

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Смешайте муку со специями.
  2. Обваляйте в ней куриное мясо.
  3. Обжарьте курицу в разогретом масле примерно 10 минут.
  4. Нарежьте овощи мелкими кусочками.
  5. Овощи и мясо выложите в мультиварку и добавьте бульон.
  6. Закройте крышку и готовьте в мультиварке около 45 минут.
  7. Подавайте курицу с приготовленным в мультиварке соусом, побрызгайте лимонным соком и измельченной петрушкой.