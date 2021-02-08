Если хотите к столу изысканное и оригинальное блюдо – приготовьте роллы из нежного и сочного куриного фарша с икрой и сыром Филадельфия. Как правильно – читайте в материале.

Роли из куриного фарша можно подавать к праздничному столу или в будние с салатами, любыми гарнирами. Мы уверены, блюдо понравится всем.

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Рецепт роллов

Ингредиенты⁣⁣⁣:

– 200 граммов куриного фарша;

– 40 граммов сыра (Филадельфия);

– 40 граммов сыра (Чеддер);

– лаваш тонкий;

– 1 перец сладкий;

– 50 граммов бекона;

– 20 граммов зеленого лука;

– 1 зубчик чеснока;

– соль, перец.

Ингредиенты для икры:

– 50 граммов кетчупа;

– 50 миллилитров воды;

– 200 миллилитров подсолнечного масла;

– 2 грамма агар-агара.