Куриные роллы с икрой и сыром Филадельфия: домашний рецепт
СПЕЦПРОЕКТ
Если хотите к столу изысканное и оригинальное блюдо – приготовьте роллы из нежного и сочного куриного фарша с икрой и сыром Филадельфия. Как правильно – читайте в материале.
Источник:Наша Ряба
Роли из куриного фарша можно подавать к праздничному столу или в будние с салатами, любыми гарнирами. Мы уверены, блюдо понравится всем.
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Рецепт роллов
- Для приготовления роллов заранее разморозьте фарш.
- Помойте, очистите сладкий перец от косточек, разрежьте пополам, отправьте запекаться в духовку при температуре 180 градусов на 35 минут. Оставьте для охлаждения, нарежьте кубиками.
- Лук, чеснок очистите от шелухи, лук – нарежьте кубиками, чеснок измельчите ножом, обжарьте на сковороде до золотистой корочки.
- В миске с фаршем добавьте соль, перец, перемешайте. Раскатайте фарш толщиной два сантиметра. Сверху выложите лаваш, далее – жареный лук с чесноком, печеный перец, мягкий сыр Филадельфия. Сформируйте ролл, заверните в бекон, ломтики сыра Чеддер.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, противень выстелите пергаментом, выложите ролл и отправьте запекаться на 20 минут.
- Зеленый лук помойте, измельчите ножом.
- Для приготовления икры в кастрюле смешайте кетчуп с водой, добавьте агар-агар, перемешайте, на маленьком огне одну минуту доведите до кипения. Переложите в кондитерский шприц, выжмите икру в тарелку с холодным подсолнечным маслом, процедите.
- Достаньте из духовки готовые роллы, нарежьте порционными кольцами, выложите на тарелку. Перед подачей, украсьте икрой и измельченным луком. Приятного аппетита!
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