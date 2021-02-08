Якщо бажаєте до столу вишукану й оригінальну страву – приготуйте роли з ніжного та соковитого курячого фаршу з ікрою та сиром Філадельфія. Як правильно – читайте у матеріалі.

Роли з курячого фаршу можна подавати до святкового столу або у будні з салатами, будь-якими гарнірами. Ми впевнені, страва сподобається усім. Читайте також Курка Кордон Блю з м'яса гомілки: рецепт для всієї родини Рецепт ролів Інгредієнти⁣⁣⁣:

– 200 грамів курячого фаршу;

– 40 грамів сиру (Філадельфія);

– 40 грамів сиру (Чедер);

– лаваш тонкий;

– 1 перець солодкий;

– 50 грамів бекону;

– 20 грамів зеленої цибулі;

– 1 зубчик часнику;

– сіль, перець. Інгредієнти⁣⁣⁣ для ікри:

– 50 грамів кетчупу;

– 50 мілілітрів води;

– 200 мілілітрів соняшникової олії;

– 2 грами агар-агару. Для приготування ролів заздалегідь розморозьте фарш. Помийте, почистіть солодкий перець від кісточок, розріжте навпіл, відправте запікатись у духовку при температурі до 180 градусів на 35 хвилин. Залиште для охолодження, наріжте кубиками. Цибулю, часник почистіть від лушпиння, цибулю – наріжте кубиками, часник подрібніть ножем, обсмажте на пательні до золотистої скоринки. У мисці до фаршу додайте сіль, перець, перемішайте. Розкатайте фарш товщиною два сантиметри. Зверху викладіть лаваш, далі – смажену цибулю з часником, печений перець, м'який сир Філадельфія. Сформуйте рол, загорніть у бекон, скибочки сиру Чедер. Розігрійте духовку до температури у 180 градусів, деко вистеліть пергаментом, викладіть рол і відправте запікатись на 20 хвилин. Зелену цибулю помийте, подрібніть ножем. Для приготування ікри у каструлі змішайте кетчуп з водою, додайте агар-агар, перемішайте, на маленькому вогні одну хвилину доведіть до кипіння. Перекладіть у кондитерський шприц, вичавіть ікру у тарілку з холодною соняшниковою олією, процідіть. Витягніть з духовки готові роли, наріжте порційними кільцями, викладіть на тарілку. Перед подачею, задекоруйте ікрою та подрібненою цибулею. Смачного!