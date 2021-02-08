Курячі роли з ікрою та сиром Філадельфія: домашній рецепт
СПЕЦПРОЄКТ
Якщо бажаєте до столу вишукану й оригінальну страву – приготуйте роли з ніжного та соковитого курячого фаршу з ікрою та сиром Філадельфія. Як правильно – читайте у матеріалі.
Джерело:Наша Ряба
Роли з курячого фаршу можна подавати до святкового столу або у будні з салатами, будь-якими гарнірами. Ми впевнені, страва сподобається усім.
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Рецепт ролів
- Для приготування ролів заздалегідь розморозьте фарш.
- Помийте, почистіть солодкий перець від кісточок, розріжте навпіл, відправте запікатись у духовку при температурі до 180 градусів на 35 хвилин. Залиште для охолодження, наріжте кубиками.
- Цибулю, часник почистіть від лушпиння, цибулю – наріжте кубиками, часник подрібніть ножем, обсмажте на пательні до золотистої скоринки.
- У мисці до фаршу додайте сіль, перець, перемішайте. Розкатайте фарш товщиною два сантиметри. Зверху викладіть лаваш, далі – смажену цибулю з часником, печений перець, м'який сир Філадельфія. Сформуйте рол, загорніть у бекон, скибочки сиру Чедер.
- Розігрійте духовку до температури у 180 градусів, деко вистеліть пергаментом, викладіть рол і відправте запікатись на 20 хвилин.
- Зелену цибулю помийте, подрібніть ножем.
- Для приготування ікри у каструлі змішайте кетчуп з водою, додайте агар-агар, перемішайте, на маленькому вогні одну хвилину доведіть до кипіння. Перекладіть у кондитерський шприц, вичавіть ікру у тарілку з холодною соняшниковою олією, процідіть.
- Витягніть з духовки готові роли, наріжте порційними кільцями, викладіть на тарілку. Перед подачею, задекоруйте ікрою та подрібненою цибулею. Смачного!
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