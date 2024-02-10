Сливочный сыр только дополнит нежный вкус курицы. А бекон придаст еще больше вкуса.

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Куриные рулеты в беконе

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Филе разрежьте пополам вдоль, хорошо отбейте, посолите и поперчите.
  2. Сливочный сыр смешайте с натертым твердым сыром и специями.
  3. Выложите начинку на филе и заверните рулетики. Сверху заверните их в бекон.
  4. Запекайте в духовке при температуре 200 градусов в течение 30 минут до полной готовности.