Сливочный сыр только дополнит нежный вкус курицы. А бекон придаст еще больше вкуса.
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Куриные рулеты в беконе
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Филе разрежьте пополам вдоль, хорошо отбейте, посолите и поперчите.
- Сливочный сыр смешайте с натертым твердым сыром и специями.
- Выложите начинку на филе и заверните рулетики. Сверху заверните их в бекон.
- Запекайте в духовке при температуре 200 градусов в течение 30 минут до полной готовности.