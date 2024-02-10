Вершковий сир лише доповнить ніжний смак курки. А бекон додасть ще більше смаку.

Буде смачно Швидка закуска на всі випадки життя: готуємо вафельні "Риб'ячі хвостики", як з дитинства

Курячі рулети у беконі

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Філе розріжте навпіл повздовж, добре відбийте, посоліть та поперчіть.
  2. Вершковий сир змішайте з натертим твердим сиром та спеціями.
  3. Викладіть начинку на філе та загорніть рулетики. Зверху загорніть їх у бекон.
  4. Запікайте в духовці при температурі 200 градусів протягом 30 хвилин до повної готовності.