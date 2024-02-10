Вершковий сир лише доповнить ніжний смак курки. А бекон додасть ще більше смаку.
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Курячі рулети у беконі
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Філе розріжте навпіл повздовж, добре відбийте, посоліть та поперчіть.
- Вершковий сир змішайте з натертим твердим сиром та спеціями.
- Викладіть начинку на філе та загорніть рулетики. Зверху загорніть їх у бекон.
- Запікайте в духовці при температурі 200 градусів протягом 30 хвилин до повної готовності.