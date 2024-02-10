Они станут вашими любимыми: быстрый рецепт сочных куриных рулетиков с начинкой

10 февраля 2024, 20:59
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Источник:

vasyl_lukianov_

Если не знаете, как вкусно приготовить куриное филе, воспользуйтесь этим рецептом. Оно получится чрезвычайно сочным.

Сливочный сыр только дополнит нежный вкус курицы. А бекон придаст еще больше вкуса.

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Куриные рулеты в беконе

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 3 куриных филе;
– 250 граммов бекона;
– 180 граммов сливочного сыра;
– 180 граммов твердого сыра;
– сушеный чеснок, сушеные травы, черный молотый перец, соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Филе разрежьте пополам вдоль, хорошо отбейте, посолите и поперчите.
  2. Сливочный сыр смешайте с натертым твердым сыром и специями.
  3. Выложите начинку на филе и заверните рулетики. Сверху заверните их в бекон.
  4. Запекайте в духовке при температуре 200 градусов в течение 30 минут до полной готовности.
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Автор: Ольга Котів