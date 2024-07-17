Вкуснятина, которая тает во рту: как готовить куриные сердечки

Интересной идеей для ужина могут стать тушеные или вареные куриные сердечки. Их можно подавать с гарниром или в салате.

От выбора свежих субпродуктов зависит успех блюда. Куриные блюда должны иметь нежный запах и быть без изменений цвета. Подавать их можно разными способами, экспериментируя со специями и добавками.

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Сколько варить куриные сердечки

Добавьте в кипящую воду морковь, корень петрушки, сельдерея и одну нарезанную луковицу. Добавьте специи: соль, перец, лавровый лист, карри и куркуму. Через 5 минут варки влейте сладкое белое вино и добавьте куриные сердечки. Накройте кастрюлю и варите 20 – 25 минут.

Гуляш с куриными сердцами

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 2

– 700 грамм куриных сердец;– 150 грамм моркови;– 100 грамм лука;– 10 грамм чеснока;– 30 грамм петрушки;– 45 грамм оливкового масла;– 1 щепотка соли;– 3 щепотки перца;– 4 штуки лаврового листа;– 5 штук душистого перца;– 8 грамм сладкого перца;– 2 щепотки майорана;– 450 миллилитров овощного бульона;– 15 граммов муки;– 100 миллилитров воды.

Приготовление:

Перед тем, как приготовить гуляш, тщательно промойте в холодной воде сердца, срежьте с них жилки и жир. Каждое сердце разрежьте вдоль пополам, снова промойте и обсушите. Лук и чеснок почистите, нарежьте мелкими кубиками (чеснок лучше всего предварительно раздавить тупым концом ножа, а можно и продавить через пресс). Морковь вымойте, почистите и нарежьте небольшими кусочками или натрите на терке. Свежую петрушку тщательно промойте в холодной воде. Высушите листья и измельчите их. Налейте растительное масло в большую сковороду. Поставьте сосуд на средний огонь и хорошо разогрейте. Затем добавьте нарезанный лук и жарьте 7 – 8 минут до золотистого цвета. К пассерованному луку добавьте морковь и жарьте 4 – 5 минут, пока она немного не размягчится. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и немного обжарьте (30 – 40 секунд достаточно, чтобы почувствовать его аромат). Добавьте куриные сердечки и жарьте их 2 – 3 минуты, периодически помешивая. Уменьшите мощность конфорки почти до минимума и влейте бульон (лучше всего подойдет овощной). Добавьте душистый перец, майоран, сладкий перец и лавровый лист (по желанию можно добавить другие специи, например щепотку любистка), накройте крышкой и варите до мягкости. В конце приготовления гуляша из куриного сердца сгустите его консистенцию: на 100 миллилитров холодной воды добавьте столовую ложку пшеничной муки. Тщательно перемешайте, пока не исчезнут все комочки. Вылейте жидкость в кастрюлю и интенсивно перемешайте. Наконец доведите блюдо до кипения, чтобы исчез привкус муки.

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