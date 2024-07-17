Від вибору свіжих субпродуктів залежить успіх страви. Курячі страви повинні мати ніжний запах і бути без змін кольору. Подавати їх можна різними способами, експериментуючи зі спеціями та добавками.
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Скільки варити курячі сердечка
Додайте в киплячу воду моркву, корінь петрушки, селери та одну нарізану цибулину. Додайте спеції: сіль, перець, лавровий лист, каррі та куркуму. Через 5 хвилин варіння влийте солодке біле вино і додайте курячі сердечка. Накрийте каструлю і варіть 20 – 25 хвилин.
Гуляш з курячими серцями
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Перед тим, як приготувати гуляш, ретельно промийте в холодній воді серця, зріжте з них жилки та жир.
- Кожне серце розріжте уздовж навпіл, знову промийте та обсушіть.
- Цибулю і часник почистіть, наріжте дрібними кубиками (часник найкраще попередньо розчавити тупим кінцем ножа, а можна і продавити через прес).
- Моркву вимийте, почистіть і наріжте невеликими шматочками або натріть на тертці.
- Свіжу петрушку ретельно промийте в холодній воді.
- Висушіть листя і подрібніть їх.
- Налийте олію у більшу сковороду.
- Поставте посудину на середній вогонь і добре розігрійте.
- Потім додайте нарізану цибулю і смажте 7 – 8 хвилин до золотистого кольору.
- До пасерованої цибулі додайте моркву і смажте 4 – 5 хвилин, поки вона трохи не розм’якшиться.
- Додайте пропущений через прес часник і трохи обсмажте (30 – 40 секунд достатньо, щоб відчути його аромат).
- Додайте курячі сердечка і смажте їх 2 – 3 хвилини, періодично помішуючи.
- Зменшіть потужність конфорки майже до мінімуму і влийте бульйон (найкраще підійде овочевий).
- Додайте запашний перець, майоран, солодкий перець і лавровий лист (за бажанням можна додати інші спеції, наприклад дрібку любистку), накрийте кришкою і варіть до м'якості.
- Наприкінці приготування гуляшу з курячого серця згустіть його консистенцію: на 100 мілілітрів холодної води додайте столову ложку пшеничного борошна.
- Ретельно перемішайте, поки не зникнуть всі грудочки.
- Вилийте рідину в каструлю та інтенсивно перемішайте.
- Нарешті доведіть страву до кипіння, щоб зник присмак борошна.