От выбора свежих субпродуктов зависит успех блюда. Куриные блюда должны иметь нежный запах и быть без изменений цвета. Подавать их можно разными способами, экспериментируя со специями и добавками.

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Сколько варить куриные сердечки

Добавьте в кипящую воду морковь, корень петрушки, сельдерея и одну нарезанную луковицу. Добавьте специи: соль, перец, лавровый лист, карри и куркуму. Через 5 минут варки влейте сладкое белое вино и добавьте куриные сердечки. Накройте кастрюлю и варите 20 – 25 минут.

Гуляш с куриными сердцами

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Перед тем, как приготовить гуляш, тщательно промойте в холодной воде сердца, срежьте с них жилки и жир.
  2. Каждое сердце разрежьте вдоль пополам, снова промойте и обсушите.
  3. Лук и чеснок почистите, нарежьте мелкими кубиками (чеснок лучше всего предварительно раздавить тупым концом ножа, а можно и продавить через пресс).
  4. Морковь вымойте, почистите и нарежьте небольшими кусочками или натрите на терке.
  5. Свежую петрушку тщательно промойте в холодной воде.
  6. Высушите листья и измельчите их.
  7. Налейте растительное масло в большую сковороду.
  8. Поставьте сосуд на средний огонь и хорошо разогрейте.
  9. Затем добавьте нарезанный лук и жарьте 7 – 8 минут до золотистого цвета.
  10. К пассерованному луку добавьте морковь и жарьте 4 – 5 минут, пока она немного не размягчится.
  11. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и немного обжарьте (30 – 40 секунд достаточно, чтобы почувствовать его аромат).
  12. Добавьте куриные сердечки и жарьте их 2 – 3 минуты, периодически помешивая.
  13. Уменьшите мощность конфорки почти до минимума и влейте бульон (лучше всего подойдет овощной).
  14. Добавьте душистый перец, майоран, сладкий перец и лавровый лист (по желанию можно добавить другие специи, например щепотку любистка), накройте крышкой и варите до мягкости.
  15. В конце приготовления гуляша из куриного сердца сгустите его консистенцию: на 100 миллилитров холодной воды добавьте столовую ложку пшеничной муки.
  16. Тщательно перемешайте, пока не исчезнут все комочки.
  17. Вылейте жидкость в кастрюлю и интенсивно перемешайте.
  18. Наконец доведите блюдо до кипения, чтобы исчез привкус муки.