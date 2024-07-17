От выбора свежих субпродуктов зависит успех блюда. Куриные блюда должны иметь нежный запах и быть без изменений цвета. Подавать их можно разными способами, экспериментируя со специями и добавками.
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Сколько варить куриные сердечки
Добавьте в кипящую воду морковь, корень петрушки, сельдерея и одну нарезанную луковицу. Добавьте специи: соль, перец, лавровый лист, карри и куркуму. Через 5 минут варки влейте сладкое белое вино и добавьте куриные сердечки. Накройте кастрюлю и варите 20 – 25 минут.
Гуляш с куриными сердцами
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Перед тем, как приготовить гуляш, тщательно промойте в холодной воде сердца, срежьте с них жилки и жир.
- Каждое сердце разрежьте вдоль пополам, снова промойте и обсушите.
- Лук и чеснок почистите, нарежьте мелкими кубиками (чеснок лучше всего предварительно раздавить тупым концом ножа, а можно и продавить через пресс).
- Морковь вымойте, почистите и нарежьте небольшими кусочками или натрите на терке.
- Свежую петрушку тщательно промойте в холодной воде.
- Высушите листья и измельчите их.
- Налейте растительное масло в большую сковороду.
- Поставьте сосуд на средний огонь и хорошо разогрейте.
- Затем добавьте нарезанный лук и жарьте 7 – 8 минут до золотистого цвета.
- К пассерованному луку добавьте морковь и жарьте 4 – 5 минут, пока она немного не размягчится.
- Добавьте пропущенный через пресс чеснок и немного обжарьте (30 – 40 секунд достаточно, чтобы почувствовать его аромат).
- Добавьте куриные сердечки и жарьте их 2 – 3 минуты, периодически помешивая.
- Уменьшите мощность конфорки почти до минимума и влейте бульон (лучше всего подойдет овощной).
- Добавьте душистый перец, майоран, сладкий перец и лавровый лист (по желанию можно добавить другие специи, например щепотку любистка), накройте крышкой и варите до мягкости.
- В конце приготовления гуляша из куриного сердца сгустите его консистенцию: на 100 миллилитров холодной воды добавьте столовую ложку пшеничной муки.
- Тщательно перемешайте, пока не исчезнут все комочки.
- Вылейте жидкость в кастрюлю и интенсивно перемешайте.
- Наконец доведите блюдо до кипения, чтобы исчез привкус муки.