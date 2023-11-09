Вкуснее, чем с KFC: рецепт идеальных куриных стрипсов от звездной участницы "Мастер Шеф"

Если ваши дети не любят курицу, попробуйте приготовить ее иначе. В частности, можно сделать куриные стрипсы – хрустящие снаружи и нежные внутри.

Конечно, готовые нагетсы можно купить в магазине и пожарить в подсолнечном масле. Однако блюдо будет максимально полезным, если его сделать самостоятельно в духовке.

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Рецепт куриных стрипсов

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 – 6

Ингредиенты:

– килограмм куриного филе;

– 2 – 3 яйца;

– кукурузные хлопья;

– острый "Доритос";

– копченая паприка;

– сухой чеснок;

– орегано;

– базилик;

– смесь зелени (петрушка, укроп, зеленый лук);

– каенский перец (или каджунская приправа);

– соль.

Что нужно для соуса:

– соевый соус;

– сладкий чили с кокосом;

– перчик пири-пири;

– сухой чеснок;

– вода.

Приготовление:

Куриное филе нарежьте длинными полосками и на 30 минут замаринуйте в специях – копченой паприке, орегано, сухом чесноке, базилике, смеси зелени, каенском перце и соли. Хорошо взбейте яйца. В отдельной мисочке для панировки смешайте измельченные сладкие кукурузные хлопья и острый доритос. Обмокните стрипсы в яйце, затем запанируйте их и выложите на решетку для духовки. Запекайте стрипсы 20 минут при температуре 200 градусов. Для соуса смешайте сладкий чили, соевый соус, перчик пири-пири, сухой чеснок и воду. Доведите до кипения. Залейте этим соусом готовые стрипсы.