Вкуснее, чем с KFC: рецепт идеальных куриных стрипсов от звездной участницы "Мастер Шеф"
Источник:Мирослава Пекарюк
Если ваши дети не любят курицу, попробуйте приготовить ее иначе. В частности, можно сделать куриные стрипсы – хрустящие снаружи и нежные внутри.
Конечно, готовые нагетсы можно купить в магазине и пожарить в подсолнечном масле. Однако блюдо будет максимально полезным, если его сделать самостоятельно в духовке.
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Рецепт куриных стрипсов
- Время: 1 час
- Порций: 4 – 6
Ингредиенты:
– килограмм куриного филе;
– 2 – 3 яйца;
– кукурузные хлопья;
– острый "Доритос";
– копченая паприка;
– сухой чеснок;
– орегано;
– базилик;
– смесь зелени (петрушка, укроп, зеленый лук);
– каенский перец (или каджунская приправа);
– соль.
Что нужно для соуса:
– соевый соус;
– сладкий чили с кокосом;
– перчик пири-пири;
– сухой чеснок;
– вода.
Приготовление:
- Куриное филе нарежьте длинными полосками и на 30 минут замаринуйте в специях – копченой паприке, орегано, сухом чесноке, базилике, смеси зелени, каенском перце и соли.
- Хорошо взбейте яйца.
- В отдельной мисочке для панировки смешайте измельченные сладкие кукурузные хлопья и острый доритос.
- Обмокните стрипсы в яйце, затем запанируйте их и выложите на решетку для духовки.
- Запекайте стрипсы 20 минут при температуре 200 градусов.
- Для соуса смешайте сладкий чили, соевый соус, перчик пири-пири, сухой чеснок и воду. Доведите до кипения.
- Залейте этим соусом готовые стрипсы.