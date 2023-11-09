Звичайно, готові нагетси можна купити в магазині та посмажити в олії. Проте страва буде максимально корисною, якщо її зробити самотужки у духовці.
Вам сподобається Ніжність у кожному шматочку: готуємо вершкову запіканку з курячими стріпсами та овочами
Рецепт курячих стріпсів
- Час: 1 година
- Порцій: 4 – 6
Приготування:
- Куряче філе наріжте довгими смужками та на 30 хвилин замаринуйте у спеціях – копченій паприці, орегано, сухому часнику, базиліку, суміші зелені, каєнському перці та солі.
- Добре збийте яйця.
- В окремій мисочці для панірування змішайте подрібнені солодкі кукурудзяні пластівці та гострий дорітос.
- Обмокніть стріпси в яйці, потім запаніруйте їх та викладіть на решітку для духовки.
- Запікайте стріпси 20 хвилин за температури 200 градусів.
- Для соусу змішайте солодкий чилі, соєвий соус, перчик пірі-пірі, сухий часник та воду. Доведіть до кипіння.
- Залийте цим соусом готові стріпси.