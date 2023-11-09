Звичайно, готові нагетси можна купити в магазині та посмажити в олії. Проте страва буде максимально корисною, якщо її зробити самотужки у духовці.

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Рецепт курячих стріпсів

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 – 6

Інгредієнти:

– кілограм курячого філе;

– 2 – 3 яйця;

– кукурудзяні пластівці;

– гострий "Дорітос";

– копчена паприка;

– сухий часник;

– орегано;

– базилік;

– суміш зелені (петрушка, кріп, зелена цибуля);

– каєнський перець (або каджунська приправа);

– сіль. Що потрібно для соусу:

– соєвий соус;

– солодкий чилі з кокосом;

– перчик пірі-пірі;

– сухий часник;

– вода.

Приготування:

Куряче філе наріжте довгими смужками та на 30 хвилин замаринуйте у спеціях – копченій паприці, орегано, сухому часнику, базиліку, суміші зелені, каєнському перці та солі. Добре збийте яйця. В окремій мисочці для панірування змішайте подрібнені солодкі кукурудзяні пластівці та гострий дорітос. Обмокніть стріпси в яйці, потім запаніруйте їх та викладіть на решітку для духовки. Запікайте стріпси 20 хвилин за температури 200 градусів. Для соусу змішайте солодкий чилі, соєвий соус, перчик пірі-пірі, сухий часник та воду. Доведіть до кипіння. Залийте цим соусом готові стріпси.

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