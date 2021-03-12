Вкусный куриный бульон согреет в холодную погоду и придаст энергии. Как правильно приготовить, читайте в материале.

Легкий и питательный куриный бульон с лапшой и ароматными травами легко готовится. Бульон можно подавать как отдельное блюдо или использовать как основу для супов. Читайте также Рецепт винегрета: идеальный вариант салата в пост Рецепт бульона с лапшой Ингредиенты:

– 400 граммов мяса куриной голени;

– 150 граммов лапши;

– 1 луковица;

– 3-4 веточки укропа, петрушки;

– 2-3 лавровых листа;

– соль, розмарин, черный молотый перец. Куриный бульон с лапшой/Фото Рexels Заранее разморозьте мясо. Тщательно помойте курицу, выложите в кастрюлю с водой, варите на среднем огне в течение 35-40 минут, доведите до кипения. Очистите лук, разрежьте пополам. Добавьте в бульон лук, соль, перец, розмарин, лавровый лист. Уменьшите огонь, варите еще 10-15 минут, не забывая снимать пену, чтобы бульон получился как можно прозрачнее. Снимите бульон с огня, достаньте лук. Сцедите бульон. Укроп, петрушку помойте, измельчите ножом. Отдельно в кастрюле с кипятком отварите макароны в течение 5-7 минут до готовности. Выложите в тарелку макароны, добавьте бульон, украсьте петрушкой. Приятного аппетита!