Как приготовить куриный бульон с лапшой: домашний рецепт
Вкусный куриный бульон согреет в холодную погоду и придаст энергии. Как правильно приготовить, читайте в материале.
Источник:24 канал
Легкий и питательный куриный бульон с лапшой и ароматными травами легко готовится. Бульон можно подавать как отдельное блюдо или использовать как основу для супов.
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Рецепт бульона с лапшой
Куриный бульон с лапшой/Фото Рexels
- Заранее разморозьте мясо. Тщательно помойте курицу, выложите в кастрюлю с водой, варите на среднем огне в течение 35-40 минут, доведите до кипения.
- Очистите лук, разрежьте пополам. Добавьте в бульон лук, соль, перец, розмарин, лавровый лист. Уменьшите огонь, варите еще 10-15 минут, не забывая снимать пену, чтобы бульон получился как можно прозрачнее. Снимите бульон с огня, достаньте лук. Сцедите бульон.
- Укроп, петрушку помойте, измельчите ножом.
- Отдельно в кастрюле с кипятком отварите макароны в течение 5-7 минут до готовности.
- Выложите в тарелку макароны, добавьте бульон, украсьте петрушкой. Приятного аппетита!
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