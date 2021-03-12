Смачний курячий бульйон зігріє у холодну погоду та додасть енергії. Як правильно приготувати, читайте у матеріалі.

Легкий і поживний курячий бульйон з локшиною та ароматними травами легко готується. Бульйон можна подавати як окрему страву або використовувати як основу для супів. Читайте також Рецепт вінегрету: ідеальний варіант салату в піст Рецепт бульйону з локшиною Інгредієнти:

– 400 грамів м’яса курячої гомілки;

– 150 грамів локшини;

– 1 цибулина;

– 3-4 гілочки кропу, петрушки;

– 2-3 лаврових листки;

– сіль, розмарин, чорний мелений перець. Курячий бульйон з локшиною/ Фото Рexels Заздалегідь розморозьте м'ясо. Ретельно помийте курятину, викладіть у каструлю з водою, варіть на середньому вогні протягом 35-40 хвилин, доведіть до кипіння. Почистіть цибулю, розріжте навпіл. Додайте у бульйон цибулю, сіль, перець, розмарин, лавровий лист. Зменшіть вогонь, варіть ще 10-15 хвилин, не забуваючи знімати піну, щоб бульйон вийшов якомога прозоріший. Зніміть бульйон з вогню, дістаньте цибулю. Зцідіть бульйон. Кріп, петрушку помийте подрібніть ножем. Окремо у каструлі з окропом відваріть макарони протягом 5-7 хвилин до готовності. Викладіть у тарілку макарони, додайте бульйон, задекоруйте петрушкою. Смачного!