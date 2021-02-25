Курячий пиріг – чудовий варіант як святкового обіду, так і буденного. Не зволікайте – гайда готувати смачні страви разом з нами!

Ароматний та пухкий пиріг з куркою, мандаринами й фініками стане улюбленою стравою на вашому святковому столі.

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Для приготування пирога з куркою краще обрати готовий варіант тіста, це зекономить вам час у приготуванні. Залучіть до приготування страви діточок та перетворіть простий процес на веселу гру.

Як приготувати курячий пиріг

Інгредієнти:

– 2 шт. четвертинки курячі;

– 400 г листкового дріжджового тіста;

– 1 цибулина;

– 100 г фініків;

– 5 мандаринок;

– сіль, перець на ваш смак;

– олія оливкова для смаження;

– 1 яйце;

– 30 г кунжуту.