Курячий пиріг з фініками та мандаринами: ситний рецепт до святкового столу
Курячий пиріг – чудовий варіант як святкового обіду, так і буденного. Не зволікайте – гайда готувати смачні страви разом з нами!
Джерело:Наша Ряба
Ароматний та пухкий пиріг з куркою, мандаринами й фініками стане улюбленою стравою на вашому святковому столі.
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Для приготування пирога з куркою краще обрати готовий варіант тіста, це зекономить вам час у приготуванні. Залучіть до приготування страви діточок та перетворіть простий процес на веселу гру.
Як приготувати курячий пиріг
- Цибулю нарізаємо кубиками, фініки відділяємо від кісточок та підсмажуємо з цибулею на оливковій олії до м’якості. Додаємо сіль та перець.
- Курочку відварюємо в підсоленій воді до готовності. Відділяємо м’ясо від кісток, подрібнюємо в блендері та змішуємо з цибулею і фініками.
- Розкатуємо 2 шматки тіста та один закладаємо у форму, попередньо змастивши її олією.
- Викладаємо начинку та накриваємо іншим шматком тіста. Робимо проколи виделкою, змазуємо збитим яйцем і запікаємо в духовці 35–40 хвилин при температурі 160 градусів.
- Подаємо готовий пиріг до столу гарячим. Смачного!
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