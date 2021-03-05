Куриный салат-рулет Мимоза: домашний рецепт
Если не знаете, что приготовить к праздничному столу? Smachno News подготовил для вас оригинальный рецепт салата Мимоза. Обязательно попробуйте.
Источник:Наша Ряба
Самый популярный салат "Мимоза" можно приготовить по-новому. Традиционно его готовят из картофеля, моркови, с добавлением консервированной рыбы и майонеза. Этот рецепт не занимает много времени, а красивая презентация в форме рулета – удивит всех гостей.
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Рецепт салата
- Для приготовления соуса в чашу блендера выложите чеснок, тунец, добавьте соль, майонез, измельчите до однородной консистенции.
- Помойте тщательно филе, отварите в кастрюле с кипятком. Отварное мясо разделите на волокна, измельчите ножом.
- Отдельно отварите яйца и картофель с морковью.
- Очистите отварной картофель, морковь, натрите на крупной терке.
- Яйца очистите, разделите на белок и желток, натрите на терке.
- Выложите картофель на коврик для суши или пищевую пленку. С помощью ножа сформируйте прямоугольник размером 4х15 см, высотой 2 см. Далее – сверху выложите отваренную морковь, курицу, белок с трех сторон. Каждый слой смажьте майонезом.
- Заверните прямоугольник в рулет прямоугольной или круглой формы. Сверху посыпьте тертым желтком. Отправьте в холодильник на один час.
- Достаньте готовый рулет, разрежьте на порции. Приятного аппетита!
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