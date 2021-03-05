Если не знаете, что приготовить к праздничному столу? Smachno News подготовил для вас оригинальный рецепт салата Мимоза. Обязательно попробуйте.

Самый популярный салат "Мимоза" можно приготовить по-новому. Традиционно его готовят из картофеля, моркови, с добавлением консервированной рыбы и майонеза. Этот рецепт не занимает много времени, а красивая презентация в форме рулета – удивит всех гостей. Читайте также Рецепт домашнего майонеза от шеф-повара Владимира Ярославского: ресторанный вариант Рецепт салата Ингредиенты:

– 2 шт. куриного филе;

– 4 шт. яиц;

– 300 граммов картофеля;

– 300 граммов моркови;

– 220 граммов домашнего майонеза;

– 75 граммов тунца (консервы);

– 1 зубчик чеснока;

– соль. Для приготовления соуса в чашу блендера выложите чеснок, тунец, добавьте соль, майонез, измельчите до однородной консистенции. Помойте тщательно филе, отварите в кастрюле с кипятком. Отварное мясо разделите на волокна, измельчите ножом. Отдельно отварите яйца и картофель с морковью. Очистите отварной картофель, морковь, натрите на крупной терке. Яйца очистите, разделите на белок и желток, натрите на терке. Выложите картофель на коврик для суши или пищевую пленку. С помощью ножа сформируйте прямоугольник размером 4х15 см, высотой 2 см. Далее – сверху выложите отваренную морковь, курицу, белок с трех сторон. Каждый слой смажьте майонезом. Заверните прямоугольник в рулет прямоугольной или круглой формы. Сверху посыпьте тертым желтком. Отправьте в холодильник на один час. Достаньте готовый рулет, разрежьте на порции. Приятного аппетита!