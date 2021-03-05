Курячий салат-рулет Мімоза: домашній рецепт
Якщо не знаєте, що приготувати до святкового столу? Smachno News підготував для вас оригінальний рецепт салату Мімоза. Обов'язково спробуйте.
Джерело:Наша Ряба
Найпопулярніший салат "Мімоза" можна приготувати по-новому. Традиційно його готують з картоплі, моркви, з додаванням консервованої риби та майонезу. Цей рецепт не займає багато часу, а гарна презентація у формі рулету – вразить усіх гостей.
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Рецепт салату
- Для приготування соусу у чашу блендера викладіть часник, тунець, додайте сіль, майонез, подрібніть до однорідної консистенції.
- Помийте ретельно філе, відваріть у каструлі з окропом. Відварене м'ясо розділіть на волокна, подрібніть ножем.
- Окремо відваріть яйця та картоплю з морквою.
- Почистіть відварену картоплю, моркву, натріть на грубій тертці.
- Яйця почистіть, розділіть на білок і жовток, натріть на тертці.
- Викладіть картоплю на килимок для суші або харчову плівку. За допомогою ножа сформуйте прямокутник розміром 4х15 см, висотою 2 см. Далі – зверху викладіть відварену моркву, курятину, білок з трьох сторін. Кожен шар змастіть майонезом.
- Загорніть прямокутник у рулет прямокутної або круглої форми. Зверху посипте тертим жовтком. Відправте у холодильник на одну годину.
- Дістаньте готовий рулет, розріжте на порції. Смачного!
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