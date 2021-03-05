Якщо не знаєте, що приготувати до святкового столу? Smachno News підготував для вас оригінальний рецепт салату Мімоза. Обов'язково спробуйте.

Найпопулярніший салат "Мімоза" можна приготувати по-новому. Традиційно його готують з картоплі, моркви, з додаванням консервованої риби та майонезу. Цей рецепт не займає багато часу, а гарна презентація у формі рулету – вразить усіх гостей. Читайте також Рецепт домашнього майонезу від шеф-кухаря Володимира Ярославського: ресторанний варіант Рецепт салату Інгредієнти:

– 2 шт. курячого філе;

– 4 шт. яєць;

– 300 грамів картоплі;

– 300 грамів моркви;

– 220 грамів домашнього майонезу;

– 75 грамів тунця (консерви);

– 1 зубчик часнику;

– сіль. Для приготування соусу у чашу блендера викладіть часник, тунець, додайте сіль, майонез, подрібніть до однорідної консистенції. Помийте ретельно філе, відваріть у каструлі з окропом. Відварене м'ясо розділіть на волокна, подрібніть ножем. Окремо відваріть яйця та картоплю з морквою. Почистіть відварену картоплю, моркву, натріть на грубій тертці. Яйця почистіть, розділіть на білок і жовток, натріть на тертці. Викладіть картоплю на килимок для суші або харчову плівку. За допомогою ножа сформуйте прямокутник розміром 4х15 см, висотою 2 см. Далі – зверху викладіть відварену моркву, курятину, білок з трьох сторін. Кожен шар змастіть майонезом. Загорніть прямокутник у рулет прямокутної або круглої форми. Зверху посипте тертим жовтком. Відправте у холодильник на одну годину. Дістаньте готовий рулет, розріжте на порції. Смачного!