Ми підготували для вас простий рецепт супу з курятиною, грибами та локшиною, який ви легко приготуєте вдома. Це чудовий варіант для смачної вечері.

Ароматний суп готується на курячому бульйоні з додаванням грибів та локшини. Смачна та поживна страва зігріє в холодну погоду. Можна подавати з підсмаженими на вершковому маслі тостами з часником.

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Курячий суп із грибами та локшиною

Інгредієнти:

– 500 грамів грибів;

– 200 грамів локшини;

– 3 курячі ніжки;

– 1 цибуля;

– 3 зубчики часнику;

– 1 морква;

– лавровий лист;

– 3-5 гілочок кропу;

– сіль;

– перець.