Вкуснее, чем колбаса и паштет: готовим нежный куриный террин с горошком
26 мая 2024, 15:35Читати новину українською
Источник:Shuba
Террин – традиционный французский мясной деликатес. Он несколько похож на колбасу или паштет, но вкус имеет немного иной.
Террин можно есть не только холодным, но и горячим. Обязательно попробуйте – вам понравится.
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Рецепт террина из курицы и горошка
- Время: 1 час 40 минут
- Порций: 6
– 1 килограмм куриного филе;
– 1 яйцо;
– 70 граммов чернослива без косточки;
– 100 граммов замороженного зеленого горошка;
– 100 миллилитров сливок;
– 10 граммов петрушки;
– соль, перец, приправа к курице по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе помойте, обсушите и измельчите в блендере. Переложите фарш в миску, добавьте яйцо, перемешайте и поставьте на 15 минут в холодильник.
- Тем временем горошек разморозьте и обсушите бумажным полотенцем. Чернослив хорошо помойте, тоже обсушите и нарежьте кусочками.
- Охлажденное мясо соедините с кусочками чернослива, зеленью, горошком, сливками. Посолите, поперчите, добавьте специи и перемешайте.
- В смазанную растительным маслом форму плотно выложите фарш. Накройте крышкой или пергаментом.
- Запекайте куриный террин 1 час в разогретой до 180 градусов духовке. Дайте немного остыть, а затем осторожно переверните на тарелку и нарежьте порционными кусочками.