Терин можна їсти не лише холодним, а й гарячим. Обов'язково спробуйте – вам сподобається.

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Рецепт терину з курки та горошку

Час : 1 година 40 хвилин

: 1 година 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм курячого філе;

– 1 яйце;

– 70 грамів чорносливу без кісточки;

– 100 грамів замороженого зеленого горошку;

– 100 мілілітрів вершків;

– 10 грамів петрушки;

– сіль, перець, приправа до курки до смаку.

Приготування:

Куряче філе помийте, обсушіть і подрібніть у блендері. Перекладіть фарш у миску, додайте яйце, перемішайте і поставте на 15 хвилин у холодильник. Тим часом горошок розморозьте та обсушіть паперовим рушником. Чорнослив добре помийте, теж обсушіть і наріжте шматочками. Охолоджене м'ясо з'єднайте зі шматочками чорносливу, зеленню, горошком, вершками. Посоліть, поперчіть, додайте спеції і перемішайте. У змащену олією форму щільно викладіть фарш. Накрийте кришкою або пергаментом. Запікайте курячий терин 1 годину в розігрітій до 180 градусів духовці. Дайте трохи охолонути, а потім обережно переверніть на тарілку та наріжте порційними шматочками.

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