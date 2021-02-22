Куркума: польза, вред и применение в гастрономии
Оранжевая пряность популярна не только в кулинарии, но и своими целебными свойствами. В материале SmachnoNews мы расскажем о полезных свойствах куркумы, ее употреблении и применении.
Источник:24 канал
Куркума – растение, похожее на корень имбиря, принадлежит к семейству имбирных и происходит из Индии. Распространена в Китае, Вьетнаме, Индии. Имеет более 40 видов.
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В Индии специю называют – "халди" или "источником здоровья", "специя жизни" и "золотой специей". Много лет используется в древнейшей индийской медицине – аюрведе.
Специя в виде порошка желтого, оранжевого цвета с пряным, цитрусовым и острым вкусом. Куркума содержит желтые красители (куркумин). Его полезные свойства исследовали ученые из многих стран мира.
– польза специи
Куркума выполняет антибактериальное действие – борется с бактериями и восстанавливает микрофлору кишечника; повышает иммунитет, имеет противораковое действие, а также используется, как антисептическое средство, защищает сердце, омолаживает клетки.
В ее состав входят витамины К, Е, В1, С, В12 и микроэлементы – калий, натрий, магний, железо, марганец, кальций, медь, фосфор.
Куркуму используют при лечении ожирения, так как куркумин предотвращает образование жировых клеток, способствует улучшению пищеварения, нормализует обмен веществ.
Корень куркумы / Фото unsplash.com
– вред куркумы
Куркуму стоит употреблять в умеренных количествах. Специя содержит большое количество эфирных масел и веществ, которые могут вызвать аллергические реакции. Не употреблять людям склонным к аллергии. Лучше проконсультироваться с врачом, диетологом.
Не стоит употреблять тем, у кого проблемы с желчным пузырем, язвой желудка, а также беременным и детям.
Куркума / Фото pexels.com
– применение в гастрономии
Специя придает блюдам яркого цвета, вкуса и аромата. Ее используют в приготовлении супов, гарниров и десертов.
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