Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусненькое – курочка всегда придет на помощь. Нежное филе, несколько дополнительных ноток, немного гарнира или салата – и настоящее наслаждение уже на вашем столе.

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Рецепт курицы с паприкой

Время: до 30 минут

Порций: 4

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Приготовление:

  • Куриное филе выкладываем на поверхность, накрываем пищевой пленкой и отбиваем.
  • Смешиваем ингредиенты для маринада, смазываем куриную смесью, солим и перчим. Оставляем мариноваться на 10 – 20 минут.
  • Разогреваем сковороду, добавляем немного масла и обжариваем курочку до готовности. Остатки маринада соединяем со сливками.
  • Лучше всего подавать курочку со шпинатом и рисом. При подаче поливаем мясо сливками с маринадом.

Приятного аппетита!