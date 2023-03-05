Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусненькое – курочка всегда придет на помощь. Нежное филе, несколько дополнительных ноток, немного гарнира или салата – и настоящее наслаждение уже на вашем столе.

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Рецепт курицы с паприкой

Время: до 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты: – 4 небольшие куриные филе;

– 150 миллилитров сливок; для маринада: – 1 столовая ложка любимого соуса;

– 1 столовая ложка жидкого меда;

– 1 столовая ложка паприки;

– 1 столовая ложка зернистой горчицы.

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Приготовление:

Куриное филе выкладываем на поверхность, накрываем пищевой пленкой и отбиваем.

Смешиваем ингредиенты для маринада, смазываем куриную смесью, солим и перчим. Оставляем мариноваться на 10 – 20 минут.

Разогреваем сковороду, добавляем немного масла и обжариваем курочку до готовности. Остатки маринада соединяем со сливками.

Лучше всего подавать курочку со шпинатом и рисом. При подаче поливаем мясо сливками с маринадом.

Приятного аппетита!