Коли потрібно швидко приготувати щось смачненьке – курочка завжди прийде на допомогу. Ніжне філе, кілька додаткових ноток, трішки гарніру або салату – і справжня насолода вже на вашому столі.
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Рецепт курятини з паприкою
Час: до 30 хвилин
Порцій: 4
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Приготування:
- Куряче філе викладаємо на поверхню, накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо.
- Змішуємо інгредієнти для маринаду, змащуємо курятину сумішшю, солимо та перчимо. Залишаємо маринуватися на 10 – 20 хвилин.
- Розігріваємо сковорідку, додаємо трішки олії та обсмажуємо курочку до готовності. Рештки маринаду з'єднуємо з вершками.
- Найкраще подавати курочку зі шпинатом та рисом. При подачі поливаємо м'ясо вершками з маринадом.
Смачного!