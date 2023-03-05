Даже новички способны на шедевр: как легко приготовить кремовую курочку с паприкой
Источник:ВВС Food
Нежное куриное мясо – идеальная опция на все случаи жизни. Легкость приготовления, неповторимый вкус, скорость – именно то, что нужно в современном ритме жизни.
Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусненькое – курочка всегда придет на помощь. Нежное филе, несколько дополнительных ноток, немного гарнира или салата – и настоящее наслаждение уже на вашем столе.
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Рецепт курицы с паприкой
Время: до 30 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 небольшие куриные филе;
– 150 миллилитров сливок;
для маринада:
– 1 столовая ложка любимого соуса;
– 1 столовая ложка жидкого меда;
– 1 столовая ложка паприки;
– 1 столовая ложка зернистой горчицы.
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Приготовление:
- Куриное филе выкладываем на поверхность, накрываем пищевой пленкой и отбиваем.
- Смешиваем ингредиенты для маринада, смазываем куриную смесью, солим и перчим. Оставляем мариноваться на 10 – 20 минут.
- Разогреваем сковороду, добавляем немного масла и обжариваем курочку до готовности. Остатки маринада соединяем со сливками.
- Лучше всего подавать курочку со шпинатом и рисом. При подаче поливаем мясо сливками с маринадом.
Приятного аппетита!