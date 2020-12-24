Кутья – одно из главных блюд на праздничном столе. Искусные хозяйки готовят ее с различными сухофруктами и орешками, делают ее густой или жидкой. Мы предлагаем вам рецепт густой кутьи с пшеницей.

Мы уверены, что у вас есть любимый рецепт борща, вареников или других праздничных блюд, но рождественская кутья должна быть особенной и вкусной. SmachnoNews подготовил для вас рецепт рождественской кутьи с пшеницей, который вы с легкостью можете приготовить дома. Читайте также Вкусные рецепты вареников на Рождество: с сыром, картофелем и грибами Как приготовить кутью на Рождество Ингредиенты:

– 350 г пшеницы;

– 50-100 г мака;

– 2-3 ст. л меда;

– 100 г грецких орехов;

– 100 г изюма;

– 100 г кураги. Заранее помойте пшеницу водой и замочите в холодной воде на 2-3 часа. Отварите крупу около трех часов на среднем огне, чтобы она смягчилась, но не разварилась. Мак залейте кипятком и оставьте на 30 минут. Слейте лишнюю жидкость и разотрите мак. К готовой пшенице добавьте домашнего меда, предварительно замоченный изюм и курагу – перемешайте. Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета и мелко нарежьте ножом. Добавьте к пшенице мак, грецкие орехи и перемешайте. По желанию можно добавить в кутью немного узвара. Приятного аппетита!