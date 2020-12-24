Рецепт вкусной кутьи на Сочельник и Рождество из пшеницы
Кутья – одно из главных блюд на праздничном столе. Искусные хозяйки готовят ее с различными сухофруктами и орешками, делают ее густой или жидкой. Мы предлагаем вам рецепт густой кутьи с пшеницей.
Мы уверены, что у вас есть любимый рецепт борща, вареников или других праздничных блюд, но рождественская кутья должна быть особенной и вкусной. SmachnoNews подготовил для вас рецепт рождественской кутьи с пшеницей, который вы с легкостью можете приготовить дома.
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Как приготовить кутью на Рождество
- Заранее помойте пшеницу водой и замочите в холодной воде на 2-3 часа.
- Отварите крупу около трех часов на среднем огне, чтобы она смягчилась, но не разварилась.
- Мак залейте кипятком и оставьте на 30 минут. Слейте лишнюю жидкость и разотрите мак.
- К готовой пшенице добавьте домашнего меда, предварительно замоченный изюм и курагу – перемешайте.
- Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета и мелко нарежьте ножом.
- Добавьте к пшенице мак, грецкие орехи и перемешайте. По желанию можно добавить в кутью немного узвара. Приятного аппетита!
Источник: SmachnoNews
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