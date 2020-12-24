Рецепт смачної куті на Святвечір і Різдво з пшениці
Кутя – одна з найголовніших страв на святковому столі. Вправні господині готують її з різними сухофруктами та горішками, роблять її густою або рідкою. Ми пропонуємо вам рецепт густої куті з пшеницею.
Ми впевнені, що у вас є улюблений рецепт борщу, вареників чи інших святкових страв, але різдвяна кутя має бути особливою та найсмачнішою. SmachnoNews підготував для вас рецепт різдвяної куті з пшеницею, який ви з легкістю можете приготувати вдома.
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Як приготувати кутю на Різдво
- Заздалегідь помийте пшеницю водою та замочіть у холодній воді на 2-3 години.
- Відваріть крупу близько трьох годин на середньому вогні, щоб вона зм'якла, але не розварилася.
- Мак залийте окропом та залишіть на 30 хвилин. Злийте зайву рідину та розітріть мак.
- До готової пшениці додайте домашнього меду, попередньо замочені родзинки та курагу – перемішайте.
- Волоські горіхи обсмажте на сухій сковорідці до золотистого кольору та дрібно наріжте ножем.
- Додайте до пшениці мак, волоські горіхи та перемішайте. За бажанням можна додати до куті трішки узвару. Смачного!
Джерело: SmachnoNews
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