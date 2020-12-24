Кутя – одна з найголовніших страв на святковому столі. Вправні господині готують її з різними сухофруктами та горішками, роблять її густою або рідкою. Ми пропонуємо вам рецепт густої куті з пшеницею.

Ми впевнені, що у вас є улюблений рецепт борщу, вареників чи інших святкових страв, але різдвяна кутя має бути особливою та найсмачнішою. SmachnoNews підготував для вас рецепт різдвяної куті з пшеницею, який ви з легкістю можете приготувати вдома. Читайте також Смачні рецепти вареників на Різдво: з сиром, картоплею та грибами Як приготувати кутю на Різдво Інгредієнти:

– 350 г пшениці;

– 50-100 г маку;

– 2-3 ст. л меду;

– 100 г волоських горіхів;

– 100 г родзинок;

– 100 г кураги. Заздалегідь помийте пшеницю водою та замочіть у холодній воді на 2-3 години. Відваріть крупу близько трьох годин на середньому вогні, щоб вона зм'якла, але не розварилася. Мак залийте окропом та залишіть на 30 хвилин. Злийте зайву рідину та розітріть мак. До готової пшениці додайте домашнього меду, попередньо замочені родзинки та курагу – перемішайте. Волоські горіхи обсмажте на сухій сковорідці до золотистого кольору та дрібно наріжте ножем. Додайте до пшениці мак, волоські горіхи та перемішайте. За бажанням можна додати до куті трішки узвару. Смачного!