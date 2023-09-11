Моченые или квашеные яблоки станут настоящим открытием для закуски на обычный или праздничный стол. Готовить их простота легко, а главное – быстро.
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Для того чтобы квашеные яблоки не разлезались – выбирайте твердый сорт фруктов. Такая же ситуация со вкусовыми свойствами: если будете квасить кислый сорт – и в квашеном виде в нем сохранится кислинка.
Если не планируете есть квашеные яблоки сразу, а хотите оставить на потом, после завершения этапа брожения, долейте в банку обычной воды и вынесите на хранение в погреб.
Рецепт квашеных яблок
- Время: 2 – 3 дня
- Порции: 1
Приготовление:
- Тщательно моем яблоки, перекладываем их в 3-литровую банку. Если хотите, чтобы они заквасились быстрее, можно слегка проколоть фрукты по центру.
- Яблоки набрасываем вверх банки, когда останется мало места, можно даже немного их утрамбовать.
- Добавляем соль, сахар и заливаем холодной водой. Сверху накрываем капроновой крышкой. Тщательно взбалтываем банку – это необходимо для того, чтобы соль и сахар растворились в воде.
- Ставим банку не на пол, а в глубокую миску, ведь во время процесса квашения рассол будет постепенно вытекать из банки.
- Через несколько дней уже зависит от температуры, квашеные яблоки будут готовы. При желании можно добавить специи: листья смородины, листья вишни.
Приятного аппетита!