Моченые или квашеные яблоки станут настоящим открытием для закуски на обычный или праздничный стол. Готовить их простота легко, а главное – быстро.

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Для того чтобы квашеные яблоки не разлезались – выбирайте твердый сорт фруктов. Такая же ситуация со вкусовыми свойствами: если будете квасить кислый сорт – и в квашеном виде в нем сохранится кислинка.

Если не планируете есть квашеные яблоки сразу, а хотите оставить на потом, после завершения этапа брожения, долейте в банку обычной воды и вынесите на хранение в погреб.

Рецепт квашеных яблок

Время: 2 – 3 дня

2 – 3 дня Порции: 1

Ингредиенты на 3-литровую банку:

– яблоки;

– 1 ложка соли;

– 2 ложки сахара;

– вода.

Приготовление:

Тщательно моем яблоки, перекладываем их в 3-литровую банку. Если хотите, чтобы они заквасились быстрее, можно слегка проколоть фрукты по центру.

Яблоки набрасываем вверх банки, когда останется мало места, можно даже немного их утрамбовать.

Добавляем соль, сахар и заливаем холодной водой. Сверху накрываем капроновой крышкой. Тщательно взбалтываем банку – это необходимо для того, чтобы соль и сахар растворились в воде.

Ставим банку не на пол, а в глубокую миску, ведь во время процесса квашения рассол будет постепенно вытекать из банки.

Через несколько дней уже зависит от температуры, квашеные яблоки будут готовы. При желании можно добавить специи: листья смородины, листья вишни.

Приятного аппетита!

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