Мочені, або квашені яблука стануть справжнім відкриттям для закуски на буденний чи святковий стіл. Готувати їх простота легко, а головне – швидко.

Читайте також Смачно та збалансовано: чим наповнити ланч бокс у школу та на роботу

Для того, аби квашені яблука не розлазилися – обирайте твердий сорт фруктів. Така ж сама ситуація зі смаковими властивостями: якщо будете квасити кислий сорт – і у квашеному вигляді в ньому збережеться кислинка.

Якщо не плануєте їсти квашені яблука одразу, а хочете залишити на потім, після завершення етапу бродіння долийте в банку звичайної води та винесіть на зберігання у погріб.

Рецепт квашених яблук

Час: 2 – 3 дні

2 – 3 дні Порції: 1

Інгредієнти на 3-літрову банку:

– яблука;

– 1 ложка солі;

– 2 ложки цукру;

– вода.

Приготування:

Ретельно миємо яблука, перекладаємо їх у 3-літрову банку. Якщо хочете, щоб вони заквасилися швидше, можна легенько проколоти фрукти по центру.

Яблука накидаємо до верху банки, коли залишиться мало місця, можна навіть трохи їх утрамбувати.

Додаємо сіль, цукор та заливаємо все холодною водою. Зверху накриваємо капроновою кришкою. Ретельно збовтуємо банку – це необхідно для того, щоб сіль та цукор розчинилися у воді.

Ставимо банку не на підлогу, а у глибоку миску, адже під час процесу квашення, розсіл буде поступово витікати з банки.

Через кілька днів, вже залежить від температури, квашені яблука будуть готові. За бажання можна додати спеції: листя смородини, листя вишні.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати забутий рецепт гречаників.