Мочені, або квашені яблука стануть справжнім відкриттям для закуски на буденний чи святковий стіл. Готувати їх простота легко, а головне – швидко.
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Для того, аби квашені яблука не розлазилися – обирайте твердий сорт фруктів. Така ж сама ситуація зі смаковими властивостями: якщо будете квасити кислий сорт – і у квашеному вигляді в ньому збережеться кислинка.
Якщо не плануєте їсти квашені яблука одразу, а хочете залишити на потім, після завершення етапу бродіння долийте в банку звичайної води та винесіть на зберігання у погріб.
Рецепт квашених яблук
- Час: 2 – 3 дні
- Порції: 1
Приготування:
- Ретельно миємо яблука, перекладаємо їх у 3-літрову банку. Якщо хочете, щоб вони заквасилися швидше, можна легенько проколоти фрукти по центру.
- Яблука накидаємо до верху банки, коли залишиться мало місця, можна навіть трохи їх утрамбувати.
- Додаємо сіль, цукор та заливаємо все холодною водою. Зверху накриваємо капроновою кришкою. Ретельно збовтуємо банку – це необхідно для того, щоб сіль та цукор розчинилися у воді.
- Ставимо банку не на підлогу, а у глибоку миску, адже під час процесу квашення, розсіл буде поступово витікати з банки.
- Через кілька днів, вже залежить від температури, квашені яблука будуть готові. За бажання можна додати спеції: листя смородини, листя вишні.
Смачного!