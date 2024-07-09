Рецепт кабачков на зиму: можно ли их квасить

9 июля 2024, 21:41
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Источник:

Шуба

Квашение – замечательный способ приготовить кабачки на зиму. Их можно подавать как закуску или использовать в блюдах.

В Украине очень любят квашеные продукты – преимущественно это помидоры, огурцы или капуста. Однако кабачки также получаются очень вкусными.

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Квашеные кабачки

  • Время: 1 час
  • Порций: 10
Ингредиенты:
– 2 кабачка;
– 1 перец чили;
– листья хрена;
– 2 зонтика укропа;
– 2 горошины душистого перца;
– 2 горошины черного перца;
– 2 листа смородины;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 литр воды;
– 60 грамм соли;
– 1 лавровый лист.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте все ингредиенты и дайте стечь лишней жидкости.
  2. Чеснок разрежьте на четыре части.
  3. Затем возьмите кабачки, вымойте их и обрежьте конечности. Нарежьте их на кружочки толщиной от 1 до 1,5 сантиметра.
  4. После этого положите всю зелень и специи на дно банки. Затем равномерно и плотно разместите на них нарезанные кабачки.
  5. Для приготовления рассола вскипятите воду и растворите в ней соль, добавьте лавровый лист.
  6. Дождитесь, когда рассол остынет и затем залейте им кабачки в банке. Важно удостовериться, что жидкость полностью покрывает овощи.
  7. Закройте банку марлей и поместите ее в миску, поскольку кабачки будут бродить, и рассол может вытекать.
  8. Оставьте банку на 7 дней при комнатной температуре.
  9. После этого времени, можно закрыть кабачки крышкой и перенести их в прохладное место. Они готовы к употреблению.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська