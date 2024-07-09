Рецепт кабачков на зиму: можно ли их квасить
9 июля 2024, 21:41Читати новину українською
Источник:Шуба
Квашение – замечательный способ приготовить кабачки на зиму. Их можно подавать как закуску или использовать в блюдах.
В Украине очень любят квашеные продукты – преимущественно это помидоры, огурцы или капуста. Однако кабачки также получаются очень вкусными.
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Квашеные кабачки
- Время: 1 час
- Порций: 10
– 2 кабачка;
– 1 перец чили;
– листья хрена;
– 2 зонтика укропа;
– 2 горошины душистого перца;
– 2 горошины черного перца;
– 2 листа смородины;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 литр воды;
– 60 грамм соли;
– 1 лавровый лист.
Приготовление:
- Тщательно вымойте все ингредиенты и дайте стечь лишней жидкости.
- Чеснок разрежьте на четыре части.
- Затем возьмите кабачки, вымойте их и обрежьте конечности. Нарежьте их на кружочки толщиной от 1 до 1,5 сантиметра.
- После этого положите всю зелень и специи на дно банки. Затем равномерно и плотно разместите на них нарезанные кабачки.
- Для приготовления рассола вскипятите воду и растворите в ней соль, добавьте лавровый лист.
- Дождитесь, когда рассол остынет и затем залейте им кабачки в банке. Важно удостовериться, что жидкость полностью покрывает овощи.
- Закройте банку марлей и поместите ее в миску, поскольку кабачки будут бродить, и рассол может вытекать.
- Оставьте банку на 7 дней при комнатной температуре.
- После этого времени, можно закрыть кабачки крышкой и перенести их в прохладное место. Они готовы к употреблению.