В Україні дуже люблять квашені продукти – переважно це помідори, огірки чи капуста. Проте кабачки також виходять дуже смачними.

До теми Закрутка з вашого дитинства: рецепт огіркового салату "Ніжинський"

Квашені кабачки

  • Час: 1 година
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Ретельно вимийте всі інгредієнти і дайте стекти зайвій рідині.
  2. Часник розріжте на чотири частини.
  3. Потім візьміть кабачки, вимийте їх і обріжте кінцівки. Наріжте їх на кружальця завтовшки від 1 до 1,5 сантиметри.
  4. Після цього покладіть всю зелень і спеції на дно банки. Потім рівномірно та щільно розмістіть на них нарізані кабачки.
  5. Для приготування розсолу закипятіть воду і розчиніть в ній сіль, додайте лавровий лист.
  6. Дочекайтеся, коли розсіл охолоне і потім залийте ним кабачки в банці. Важливо впевнитися, що рідина повністю покриває овочі.
  7. Закрийте банку марлею і помістіть її в миску, оскільки кабачки будуть бродити, і розсіл може витікати.
  8. Залиште банку на 7 днів при кімнатній температурі.
  9. Після цього часу, можна закрити кабачки кришкою і перенести їх в прохолодне місце. Вони готові до споживання.