В Україні дуже люблять квашені продукти – переважно це помідори, огірки чи капуста. Проте кабачки також виходять дуже смачними.
До теми Закрутка з вашого дитинства: рецепт огіркового салату "Ніжинський"
Квашені кабачки
- Час: 1 година
- Порцій: 10
Приготування:
- Ретельно вимийте всі інгредієнти і дайте стекти зайвій рідині.
- Часник розріжте на чотири частини.
- Потім візьміть кабачки, вимийте їх і обріжте кінцівки. Наріжте їх на кружальця завтовшки від 1 до 1,5 сантиметри.
- Після цього покладіть всю зелень і спеції на дно банки. Потім рівномірно та щільно розмістіть на них нарізані кабачки.
- Для приготування розсолу закипятіть воду і розчиніть в ній сіль, додайте лавровий лист.
- Дочекайтеся, коли розсіл охолоне і потім залийте ним кабачки в банці. Важливо впевнитися, що рідина повністю покриває овочі.
- Закрийте банку марлею і помістіть її в миску, оскільки кабачки будуть бродити, і розсіл може витікати.
- Залиште банку на 7 днів при кімнатній температурі.
- Після цього часу, можна закрити кабачки кришкою і перенести їх в прохолодне місце. Вони готові до споживання.