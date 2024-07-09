В Украине очень любят квашеные продукты – преимущественно это помидоры, огурцы или капуста. Однако кабачки также получаются очень вкусными.

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Квашеные кабачки

Время: 1 час

1 час Порций: 10

Ингредиенты:

– 2 кабачка;

– 1 перец чили;

– листья хрена;

– 2 зонтика укропа;

– 2 горошины душистого перца;

– 2 горошины черного перца;

– 2 листа смородины;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 литр воды;

– 60 грамм соли;

– 1 лавровый лист.

Приготовление:

Тщательно вымойте все ингредиенты и дайте стечь лишней жидкости. Чеснок разрежьте на четыре части. Затем возьмите кабачки, вымойте их и обрежьте конечности. Нарежьте их на кружочки толщиной от 1 до 1,5 сантиметра. После этого положите всю зелень и специи на дно банки. Затем равномерно и плотно разместите на них нарезанные кабачки. Для приготовления рассола вскипятите воду и растворите в ней соль, добавьте лавровый лист. Дождитесь, когда рассол остынет и затем залейте им кабачки в банке. Важно удостовериться, что жидкость полностью покрывает овощи. Закройте банку марлей и поместите ее в миску, поскольку кабачки будут бродить, и рассол может вытекать. Оставьте банку на 7 дней при комнатной температуре. После этого времени, можно закрыть кабачки крышкой и перенести их в прохладное место. Они готовы к употреблению.

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