Квашені огірки – один з обов'язкових заготівель на зиму. Без них важко уявити ситний салат олів'є чи м'ясний плов.

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Також квашені огірочки можна подавати до столу як окрему закуску, якою так люблять похрумтіти діти та дорослі.

Рецепт квашених огірків від Клопотенка

Час: 2 години

2 години Порції: 2 – 3

Інгредієнти:

– 1,5 – 1,6 кілограма огірків;

– 2,1 – 2,2 літра води;

– 3 ложки солі;

– 4 зубчики часнику;

– 10 листочків вишні та смородини;

– 2 – 3 суцвіття кропу з насінням;

– 4 – 5 шматочків кореня хрону;

– гіркий перець (за бажанням).

Приготування:

Доводимо до кипіння воду з сіллю та охолоджуємо.

Стерилізуємо банки. На дно викладаємо 2- 3 шматочки кореня хрону, листочки вишні та смородини, суцвіття кропу.

Щільно заповнюємо банку огірками, зверху викладаємо ще 2 шматочки кореня хрону та 4 зубчики часнику. За бажанням додайте гострий перець.

Заливаємо огірки холодним розсолом, закриваємо кришкою та зберігаємо огірки в прохолодному місці до готовності. Вони будуть готові, коли змінять свій колір. Далі їх можна зберігати в холодильнику.

Смачного!

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