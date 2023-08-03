Квашені огірки – один з обов'язкових заготівель на зиму. Без них важко уявити ситний салат олів'є чи м'ясний плов.

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Також квашені огірочки можна подавати до столу як окрему закуску, якою так люблять похрумтіти діти та дорослі.

Рецепт квашених огірків від Клопотенка

  • Час: 2 години
  • Порції: 2 – 3

Приготування:

  • Доводимо до кипіння воду з сіллю та охолоджуємо.
  • Стерилізуємо банки. На дно викладаємо 2- 3 шматочки кореня хрону, листочки вишні та смородини, суцвіття кропу.
  • Щільно заповнюємо банку огірками, зверху викладаємо ще 2 шматочки кореня хрону та 4 зубчики часнику. За бажанням додайте гострий перець.
  • Заливаємо огірки холодним розсолом, закриваємо кришкою та зберігаємо огірки в прохолодному місці до готовності. Вони будуть готові, коли змінять свій колір. Далі їх можна зберігати в холодильнику.

Смачного!