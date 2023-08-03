Семейный рецепт квашеных огурцов от Клопотенко
3 августа 2023, 12:16Читати новину українською
Источник:Евгений Клопотенко
Ни одна зимняя заготовка не обходится без нескольких банок квашеных огурчиков. Украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями семейным рецептом огурцов.
Квашенные огурцы – одна из обязательных заготовок на зиму. Без них сложно представить сытный салат оливье или мясной плов.
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Также квашеные огурчики можно подавать к столу как отдельную закуску, которой так любят похрустать дети и взрослые.
Рецепт квашеных огурцов от Клопотенко
- Время: 2 часа
- Порции: 2 – 3
– 1,5 – 1,6 килограмма огурцов;
– 2,1 – 2,2 литра воды;
– 3 ложки соли;
– 4 зубчика чеснока;
– 10 листочков вишни и смородины;
– 2 – 3 соцветия укропа с семенами;
– 4 – 5 кусочков корня хрена;
– горький перец (по желанию).
Приготовление:
- Доводим до кипения воду с солью и охлаждаем.
- Стерилизуем банки. На дно выкладываем 2-3 кусочка корня хрена, листики вишни и смородины, соцветия укропа.
- Плотно заполняем банку огурцами, сверху выкладываем еще 2 кусочка корня хрена и 4 зубчика чеснока. При желании добавьте острый перец.
- Заливаем огурцы холодным рассолом, закрываем крышкой и храним огурцы в прохладном месте до готовности. Они будут готовы, когда изменят свой цвет. Дальше их можно хранить в холодильнике.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить малиновый тарт с белым шоколадом по нашему рецепту.