От них у всех потекут слюнки: рецепт идеальных квашеных огурцов на зиму
13 августа 2024, 18:59Читати новину українською
Источник:"Готовим вместе"
Большинство украинцев просто обожают квашеные огурцы. Попробуйте приготовить их по этому рецепту.
Такие огурцы вкусно есть самостоятельно или добавлять к ряду блюд. В частности, они прекрасно дополнят Оливье.
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Квашеные огурцы
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 1,5 килограмма огурцов;
– 3 лавровых листа;
– 3 веточки укропа;
– 2 листа хрена;
– 4 зубчика чеснока;
– 4 листа смородины;
– 6 горошинок черного перца;
– 3 столовые ложки соли;
– 1,5 литра воды.
Приготовление:
- Вымойте огурцы и обрежьте кончики.
- На дно чистой банки положите лавровые листья, укроп, листья хрена, смородины, очищенный чеснок и перец.
- Положите в банку огурцы, но не слишком плотно, чтобы их можно было свободно пошевелить.
- Добавьте соль в воду, вскипятите и остудите.
- Холодным рассолом залейте огурцы. Накройте банки тугими капроновыми крышками, поставьте каждую в глубокую миску, потому что рассол может вытекать. Оставьте на 3 суток для брожения при комнатной температуре.
- Попробуйте один из огурцов, чтобы убедиться, или они уже достаточно кислые. Если нет, то оставьте банки еще на сутки.
- Слейте из огурцов рассол в кастрюлю. Вскипятите и залейте огурцы кипятком. Чтобы банки не лопнули, подставьте под них нож. Закрутите стерилизованные крышки ключом.