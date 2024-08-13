Такі огірки смачно їсти самостійно чи додавати до низки страв. Зокрема, вони чудово смакуватимуть в Олів'є.

Варто спробувати Як закрити хрумкі огірки на зиму без стерилізації: перевірений рецепт

Квашені огірки

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Вимийте огірки та обріжте кінчики.
  2. На дно чистої банки покладіть лаврове листя, кріп, листя хрону, смородини, очищений часник та перець.
  3. Покладіть у банку огірки, але не надто щільно, щоб їх можна було вільно поворушити.
  4. Додайте сіль у воду, закип'ятіть та охолодіть.
  5. Холодним розсолом залийте огірки. Накрийте банки тугими капроновими кришками, поставте кожну в глибоку миску, бо розсіл може витікати. Залиште на 3 доби для бродіння за кімнатної температури.
  6. Скуштуйте один з огірків, щоб переконатися, чи вони вже достатньо кислі. Якщо ні, то лишіть банки ще на добу.
  7. Злийте з огірків розсіл у каструлю. Закип'ятіть та залийте огірки окропом. Щоб банки не луснули, підставте під них ніж. Закрутіть стерилізовані кришки ключем.