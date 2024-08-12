Огурцы можно приготовить без стерилизации. Это значительно упростит процесс приготовления

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Огурцы на зиму без стерилизации

  • Время: 1 час
  • Порций: 3

Приготовление:

  1. Хорошо вымойте и высушите огурцы.
  2. В хорошо вымытые банки положите в равном количестве листья смородины, вишни, почищенный чеснок, перец черный и душистый, укроп и хрен.
  3. Заложите в банки огурцы, между которыми воткните лавровый лист.
  4. Залейте огурцы кипятком. Чтобы банка не лопнула, перед наливанием воды поставьте ее на нож. Подержите огурцы в кипятке 10 минут.
  5. Тогда слейте кипяток и накройте банки крышками. После того залейте огурцы кипятком еще раз на 10 минут и снова слейте.
  6. Вскипятите воду и добавьте в нее горчицу, соль и сахар. Перемешайте и доведите до кипения.
  7. В каждую банку влейте по 2 столовые ложки уксуса 9%, а после этого – горячий маринад до самого верха.
  8. Закрутите крышки ключом. Банки переверните крышками вниз, укутайте теплым одеялом и оставьте на сутки до полного остывания.