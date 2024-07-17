Это не только вкусная закрутка, но и здоровая консервация на зиму. Необязательно иметь дома бочку или другие девайсы, такие помидоры можно приготовить с помощью подручных средств.

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Квашеные помидоры

  • Время: 1 час
  • Порций: 2-литровая банка

Приготовление:

  1. Сначала налейте в кастрюлю воду и вскипятите ее с солью, сахаром, слегка растертым душистым перцем и перцем горошком. Жидкость нужно отставить остывать.
  2. Вымытые помидоры сложить в 2-литровую банку, добавить лавровый лист и стебель укропа.
  3. Залейте маринадом подготовленную банку с помидорами.
  4. Готовую банку необходимо плотно закрыть и поставить в теплое место на неделю для брожения.
  5. По истечении этого времени банку можно перенести в прохладное место и хранить всю зиму.