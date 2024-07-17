Це не тільки смачна закрутка, а й здорова консервація на зиму. Не обов'язково мати вдома бочку чи інші девайси, такі помідори можна приготувати за допомогою підручних засобів.

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Квашені помідори

  • Час: 1 година
  • Порцій: 2-літрова банка

Приготування:

  1. Спочатку налийте в каструлю воду і закип'ятіть її з сіллю, цукром, злегка розтертим запашним перцем і перцем горошком. Рідину потрібно відставити вистигати.
  2. Вимиті помідори скласти у 2-літрову банку, додати лавровий лист і стебло кропу.
  3. Залийте маринадом підготовлену банку з помідорами.
  4. Готову банку необхідно щільно закрити й поставити в тепле місце на тиждень для бродіння.
  5. Після закінчення цього часу банку можна перенести в прохолодне місце і зберігати всю зиму.