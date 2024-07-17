На вкус, как из бочки: квашеные помидоры – пропорции на двухлитровую банку

17 июля 2024, 23:55
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Источник:

strona kuchni

Квашеные помидоры – замечательный выбор для любителей вкусной консервации, которую можно легко приготовить. Это очень аппетитно!

Это не только вкусная закрутка, но и здоровая консервация на зиму. Необязательно иметь дома бочку или другие девайсы, такие помидоры можно приготовить с помощью подручных средств.

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Квашеные помидоры

  • Время: 1 час
  • Порций: 2-литровая банка
Ингредиенты:
– 500 грамм сливовых помидоров;
– 40 грамм соли;
– 25 грамм сахара;
– 5 грамм душистого перца;
– 5 грамм черного перца горошком;
– 1 литр воды;
– 2 лавровых листа;
– 1 стебель укропа.

Приготовление:

  1. Сначала налейте в кастрюлю воду и вскипятите ее с солью, сахаром, слегка растертым душистым перцем и перцем горошком. Жидкость нужно отставить остывать.
  2. Вымытые помидоры сложить в 2-литровую банку, добавить лавровый лист и стебель укропа.
  3. Залейте маринадом подготовленную банку с помидорами.
  4. Готовую банку необходимо плотно закрыть и поставить в теплое место на неделю для брожения.
  5. По истечении этого времени банку можно перенести в прохладное место и хранить всю зиму.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська