На вкус, как из бочки: квашеные помидоры – пропорции на двухлитровую банку
17 июля 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:strona kuchni
Квашеные помидоры – замечательный выбор для любителей вкусной консервации, которую можно легко приготовить. Это очень аппетитно!
Это не только вкусная закрутка, но и здоровая консервация на зиму. Необязательно иметь дома бочку или другие девайсы, такие помидоры можно приготовить с помощью подручных средств.
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Квашеные помидоры
- Время: 1 час
- Порций: 2-литровая банка
– 500 грамм сливовых помидоров;
– 40 грамм соли;
– 25 грамм сахара;
– 5 грамм душистого перца;
– 5 грамм черного перца горошком;
– 1 литр воды;
– 2 лавровых листа;
– 1 стебель укропа.
Приготовление:
- Сначала налейте в кастрюлю воду и вскипятите ее с солью, сахаром, слегка растертым душистым перцем и перцем горошком. Жидкость нужно отставить остывать.
- Вымытые помидоры сложить в 2-литровую банку, добавить лавровый лист и стебель укропа.
- Залейте маринадом подготовленную банку с помидорами.
- Готовую банку необходимо плотно закрыть и поставить в теплое место на неделю для брожения.
- По истечении этого времени банку можно перенести в прохладное место и хранить всю зиму.