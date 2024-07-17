На вкус, как из бочки: квашеные помидоры – пропорции на двухлитровую банку

Квашеные помидоры – замечательный выбор для любителей вкусной консервации, которую можно легко приготовить. Это очень аппетитно!

Это не только вкусная закрутка, но и здоровая консервация на зиму. Необязательно иметь дома бочку или другие девайсы, такие помидоры можно приготовить с помощью подручных средств.

Интересно Лучшее – на зиму: готовим популярную закуску с кабачками в особом соусе

Квашеные помидоры

Время : 1 час

: 1 час Порций: 2-литровая банка

– 500 грамм сливовых помидоров;– 40 грамм соли;– 25 грамм сахара;– 5 грамм душистого перца;– 5 грамм черного перца горошком;– 1 литр воды;– 2 лавровых листа;– 1 стебель укропа.

Приготовление:

Сначала налейте в кастрюлю воду и вскипятите ее с солью, сахаром, слегка растертым душистым перцем и перцем горошком. Жидкость нужно отставить остывать. Вымытые помидоры сложить в 2-литровую банку, добавить лавровый лист и стебель укропа. Залейте маринадом подготовленную банку с помидорами. Готовую банку необходимо плотно закрыть и поставить в теплое место на неделю для брожения. По истечении этого времени банку можно перенести в прохладное место и хранить всю зиму.

Что приготовить из огурцов на зиму: рецепт вкусного