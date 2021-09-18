Квасим капусту: какие распространенные ошибки испортят все старания

Сейчас начался сезон капусты, поэтому каждый из нас начинает делать запасы на зиму. Квасить капусту – легко, но следует придерживаться рецепта, чтобы зимой насладиться хрустящей блюдом.

Сочная и хрустящая капуста – идеальное дополнение к любому блюду зимой. Но довольно часто в процессе заготовки мы делаем ошибки, в результате которых капуста получается мягкой. Как этого избежать – читайте дальше.

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Сорт

Для квашения следует выбирать поздние или средние сорта капусты. Для брожения надо сахар, а его достаточным количеством ранние овощи похвастаться не могут.

Также отдавайте предпочтение овощам среднего размера – их легче шинковать.

Воздух

В процессе брожения в банке образуется углекислый газ. Если его не выпускать – капуста станет мягкой и перекиснет.

Поэтому несколько раз в день нужно потыкать капусту чем-то острым, чтобы выпустить весь воздух, что успел накопиться.

Квашеная капуста должна быть твердой и хрустящей​ / Фото Pixabay

Нарезка

В теории капусту можно нарезать как угодно, но хрустящесть блюда можно обеспечить, только если нарезать овощ кусочками 5 – 7 миллиметров. Кухонный комбайн и овощерезка делают куски меньше, поэтому обеспечить приятный хруст квашеной капусте удается далеко не всегда.

Тара

Не стоит использовать металлическую посуду – она обеспечит разве что потемнение и горечь. Если в хозяйстве нет традиционных для квашения деревянных бочек, то подойдет стеклянная или эмалированная емкость. Важно, чтобы она была целой, без сквозных трещин и больших сколов.

Неправильный процесс

Если емкость не очень большая, то не стоит нарезать всю капусту сразу – так будет проще перемешивать партию, чтобы она была однородной.

Квасить капусту надо от двух дней до недели, обязательно следует ежедневно снимать пену. Дегустировать стоит также каждый день, чтобы она соответствовала вашим вкусам.

Лучше процесс брожения проходит при температуре 20 – 22°C, поэтому не стоит ставить капусту в холодильник.