Соковита та хрустка капуста – ідеальне доповнення до будь-якої страви взимку. Але доволі часто в процесі заготовки ми робимо помилки, внаслідок яких капуста виходить м'якою. Як цього уникнути – читайте далі.

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Сорт

Для квашення варто обирати пізні або середні сорти капусти. Для бродіння треба цукор, а його достатньої кількістю ранні овочі похизуватися не можуть.

Також надавайте перевагу овочам середнього розміру – їх найлегше шинкувати.

Повітря

У процесі бродіння у банці утворюється вуглекислий газ. Якщо його не випускати – капуста стане м'якою та перекисне.

Тому декілька разів на день штрикайте капусту чимось гострим, щоб випустити все повітря, яке встигло накопичитись.

Квашена капуста має бути твердою та хрусткою / Фото Pixabay

Нарізка

В теорії капусту можна нарізати як завгодно, але хрусткість страви можна забезпечити лише тоді, якщо нарізати овоч шматочками 5 – 7 міліметрів. Кухонний комбайн та овочерізка роблять шматки меншими, тому забезпечити приємний хрускіт квашеній капусті вдається далеко не завжди.

Тара

Не варто використовувати жодного металевого посуду – він забезпечить хіба що потемніння та гіркоту. Якщо в господарстві немає традиційних для квашенн дерев'яних бочок, то підійде скляна або емальована ємність. Важливо, щоб вона була цілою, без наскрізних тріщин і великих відколів.

Неправильний процес

Якщо ємність не дуже велика, то не варто нарізати всю капусту одразу – так буде простіше перемішувати партію, щоб вона була однорідною.

Квасити капусту треба від двох днів до тижня, обов'язково слід щодня знімати піну. Дегустувати варто також кожного дня, щоб вона відповідала вашим смакам.

Найкраще процес бродіння проходить за температури 20 – 22°C, тому не варто ставити капусту у холодильник.