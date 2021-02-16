Дети обожают шоколадное печенье с кремовой начинкой. Предлагаем вашему вниманию – альтернативу магазинному печенью, которое вы с легкостью можете приготовить дома.

Ароматное, хрустящее шоколадное печенье-сэндвич с кремом понравится не только детям, но и взрослым. Печенье из натуральных ингредиентов очень быстро готовится и прекрасно подойдет к чаю.

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Рецепт печенья

Ингредиенты для теста:

– 125 граммов муки;

– разрыхлитель;

– 50 граммов какао;

– 125 граммов сливочного масла 82%;

– 100 граммов сахарной пудры;

– соль;

– ванильный сахар.

Ингредиенты для крема:

– 125 граммов сахарной пудры;

– 75 граммов сливочного масла 82%;

– ванильный сахар.

Шоколадное печенье с кремом / Фото unsplash.com