Как приготовить печенье Орео: домашний рецепт
Дети обожают шоколадное печенье с кремовой начинкой. Предлагаем вашему вниманию – альтернативу магазинному печенью, которое вы с легкостью можете приготовить дома.
Ароматное, хрустящее шоколадное печенье-сэндвич с кремом понравится не только детям, но и взрослым. Печенье из натуральных ингредиентов очень быстро готовится и прекрасно подойдет к чаю.
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Рецепт печенья
Шоколадное печенье с кремом / Фото unsplash.com
- Для приготовления теста просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку с какао, добавьте сахарную пудру, ванильный сахар, разрыхлитель, соль, мягкое сливочное масло, перемешайте до однородной консистенции, замесите тесто.
- Сформируйте тесто цилиндрической формы, заверните в пищевую пленку, отправьте в холодильник на 20 минут.
- Для приготовления крема в миске смешайте сливочное масло с сахарной пудрой, добавьте ванильный сахар, тщательно перемешайте, взбейте миксером.
- Тесто разрежьте на кружочки. Противень выстелите пергаментом, выложите печенье, отправьте запекаться в духовку при температуре 180 градусов на 10-15 минут до готовности.
- Выложите в кондитерский мешок крем, смажьте печенье и соедините половинки.
- Готовое печенье выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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